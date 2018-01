El experimentado volante habló por FM 96.7 Santa Fe y expresó lo siguiente: "Lo mío fue muy rápido, decidí irme de Huracán y Eduardo me llamó enseguida después que salió la noticia, fue sorprendente, venía entrenando, había hecho la pretemporada con Huracán y tengo la ventaja de conocer al cuerpo técnico y por eso es mas fácil adaptarme".

Si bien hace poco menos de una semana está en Santa Fe, el experimentado mediocampista se atrevió a expresar que "no sabía que el club estaba muy bien, en crecimiento, se trata de mejorar cada detalle en todo momento, hablaba mucho con Matías (Fritzler) y Gonzalo (Marinelli) que son ahora compañaros; hablaba y con muy buenas referencias y por eso la decisión fue más fácil y estoy más que contento".

Cuando debió contestar respecto a la posición en la cual se desempeñará en la mitad de la cancha, González apuntó: "Tengo la posibilidad de jugar en varias posiciones, al tener tantos años uno va aprendiendo y desde lo físico va perdiendo velocidad, creo que Eduardo lo que me planteó al principio fue jugar como izquierdo o volante por afuera, iba a ser más fácil para la adaptación pero cree que lo puedo hacer por los dos costados, como un doble cinco más suelto, adelantado, detras de un punta, más que nada tratar de sumar y ayudar en las necesidades del equipo, no tengo problemas en hacerlo por ningún lado en el medio".

El tandilense es consciente que "si uno quiere hacer el esfuerzo para pelear por conseguir objetivos importantes tiene que hacer el esfuerzo y tenés que estar preparado para hacer el sacrificio, nosotros estamos en esa línea, por lo menos lo que demostró en la primera mitad, más allá de los últimos partidos, intentó ser protagonista e ir en búsqueda de los tres puntos en cualquier cancha".

Su llegada a Colón representa también un desafío importante en la parte final de su trayectoria, con un entrenador que lo conoce y sabe lo que puede rendirle al equipo. Por eso el exHuracán aportó: "Es una presión para mí o un compromiso de responderle al cuerpo técnico y al club, pasa generalmente con todos los jugadores, por ahí por mi edad se pueden presentar algunas dudas, no es lo que me importa, siento el compromiso con el club y mis compañeros, me trajeron para sumar y es lo que quiero hacer".