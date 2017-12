Teo Gutiérrez habló por primera vez del escándalo que lo rodea

El delantero ex River Teófilo Gutiérrez se vio envuelto en un escándalo mediático que lo tuvo en el ojo de la tormenta donde fue acusado de tratar de "icardear" a dos jugadores del Junior colombiano.





Lo cierto es que hasta el momento sólo se había expresado a través de un posteo en Instagram cuando escribió "Me Río de Janeiro", ocasionadno una catarata de comentarios críticos en la red social.





Embed

Teo rompió el silencio y habló públicamente de las acusaciones que indican que intentó seducir a las esposas de dos de sus compañeros en Junior de Barranquilla. Roberto Ovelar, de hecho, ya se marchó a Millonarios de Bogotá junto a su mujer Gladys Ortega y su familia, luego de confirmar que el conflicto "existió". Y el mediocampista James Sánchez apenas si se expidió en las redes tras las versiones que vinculaban a su pareja, Karina Cruz, con el atacante de la selección Colombia.





teo1.jpg

"Mi comportamiento siempre ha sido leal, mi familia me conoce, lo mismo mis amigos. Quiero ser respetuoso", prologó Teo Gutiérrez. "Siempre me he manejado como soy, no tengo dos personalidades; sólo una. En este tema quiero ser cuidadoso, sabiendo que he hecho las cosas bien", finalizó.





El también ex jugador de Racing realizó la tradicional entrega de juguetes en el humilde barrio donde nació: La Chinita.





teo2.jpg