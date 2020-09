Tomás Grenón suma experiencia en Australia

"En Australia estoy desde el 3 de enero, viajé de Argentina el 1° de enero, y pasé el 2 de enero en el aeropuerto de Nueva Zelanda, día en que era mi cumpleaños, así que viaje justo para esa fecha. Hice la pretemporada con Bond University, que es un club que está ubicado en Gold Coast y jugamos la competencia Queensland Premier, con clubes de Brisbane y dependemos de una universidad grande acá en Australia" arrancó comentando Tomás Grenón a UNO Santa Fe.

image.png Señaló que se en la Queensland Premier se juega un rugby más dinámico.

El talentoso back santafesino expresó que "en relación al coronavirus, por ahora el único hotspot que le llaman es en Victoria, en Melbourne, cerraron todos los caminos y los límites de cada estado hasta nuevo aviso, y también los vuelos internacionales. Gente que no tiene ciudadanía australiana no puede viajar hasta que los abran de vuelta. Únicamente podés venir a Australia si tenés ciudadanía, y tenés que hacer cuarentena dos semanas en un hotel que está designado y son 3.000 dólares para quedarte ahí".

Agregó que "en mi caso que estoy en Gold Coast, y le verdad es que no ves un hotsposts, todo lo que es Queensland, que es un estado grande de Australia no está afectado por coronavirus. Se siguen cumpliendo los protocolos, cuando llegás al club hay que chequear con el celular que entramos y que salimos. Todo lo que es higiene y sanitizante para manos y todo eso se sigue utilizando. Ahora lo que es partidos es todo normal, contacto a full, gimnasio sin problemas, así que las únicas restricciones es que siguen los límites estaduales cerrados".

image.png En Bond University juega como wing pero también lo hace como inside.

El exback del plantel de CRAI contó que "llegué a Australia y tuve una charla con Harry Muzifora, el hermano de David Muzifora, que lo conocí durante el Mundial M20 en Argentina del año pasado, trabajando para Australia. David es un australiano que fue campeón del mundo del 91 con los Wallabies, él jugó de hooker, y fue campeón con los Brumbies en el 2003 como head coach. Después entrenó los Blues, y fue el único australiano que dirigió un equipo de Nueva Zelanda en el Súper Rugby. Él fue el que me trajo acá a Australia, me hizo contacto con su hermano Harry, que es director deportivo de la Universidad, y me dieron una casa de deportes. Vivo con chicos que tienen becas australianas, que son dos chicos de acá de Australia que juegan rugby y uno de Tonga que juega con nosotros en el club. Me llevo muy bien con ellos, y se hace muy llevadero".

A cerca de cómo es un día suyo en tierras australianas, el exjugador del Club Náutico el Quillá, sostuvo que "los lunes, miércoles y viernes trabajo en una fábrica que me consiguió el club. Me levanto a las 4 de la mañana, entro a las 5 y salgo a la 1.10 de la tarde. De ahí esos mismos días me voy para el gimnasio, ya que entrenamos en un centro de alto rendimiento, con pileta de recuperación, haciendo hielo todos los días, así que me siento recuperado y listo para jugar, mientras que los martes y jueves entrenamos".

Más sensaciones desde Queensland

"Rugbísticamente lo que intentamos buscar es mover mucho la pelota, es mucho más dinámico que nuestro rugby, el contacto físico no es tan duro. Como wing uno mete de tres a cinco tackles por partido, pero capaz que tocás la pelota más de diez veces, y está muy bueno. Se juega mucho con el pie, tácticamente, no se patea por patear. Me gusta mucho, en mi caso que soy wing, es muy divertido, y lo disfruto. Pero no es tan físico como el rugby que jugamos en el Regional del Litoral. El nuestro es un juego más cerrado, y este es más abierto" expresó el exback del seleccionado juvenil y de seven de la Unión Santafesina de Rugby.

image.png Grenón jugó en CRAI, El Quillá, y en varios seleccionados de la Unión Santafesina.

A cerca de cómo surgió la posibilidad de ir a jugar a Australia sostuvo que "yo estaba ya hacía un año en la academia de rugby del Litoral, entrenando para el programa de seven de la UAR, y trabajé en el Mundial M20 para Irlanda con Lucas Caputto, ahí conocí a David Nucifora. Me ofreció venirme a Australia, jugar un poco al rugby, hacer experiencia, aprender el idioma, me copó la idea, me lesioné y no pude ir a los juegos de Río de Janeiro con la UAR, entonces tomé la decisión de venirme. Gracias a Dios, porque no se que hubiera hecho en cuarentena, me fui a trabajar a un campo, que era de una familia que el hijo era Mack Mason que jugó hasta este año en Waratahs, hasta que pasó lo del Covid. Pasé un muy buen tiempo ahí, después que terminábamos de trabajar nos poníamos a jugar al rugby, me enseñó mucho a patear, disfruté mucho, y estuvo buena la experiencia".

Tomi Grenón fue claro al señalar que "me costó mucho tomar la decisión de venirme, más que nada porque dejaba mi familia y mis amigos. Ya pasaron diez meses, soy muy familiero, y me cuesta la verdad dejarlos a todos por tanto tiempo. Pero sinceramente valió la pena, me alegro haber tomado esta determinación, y con CRAI cerré todo bien. Algún día me gustaría volver a jugar ahí, no se si el año que viene o cuando. Pero yo lo disfruto mucho porque están todos mis amigos. La verdad que se extraña mucho el CRAI".