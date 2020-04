Toviggino secretario de AFA: "Es mentira lo que dice Marchi"

La pandemia de coronavirus llevó a un parate total en las actividades y el fútbol fue uno de los afectados en todo el mundo. En la Argentina, sin ir más lejos, el Chiqui Tapia confirmó en TNT Sports la finalización de la temporada mientras que los clubes están negociando con los clubes sus contratos y posibles bajas de salario frente a la crisis económica. Este mediodía, el titular de Futbolistas Agremiados se mostró en desacuerdo con la postura de los clubes abriendo un conflicto en las negociaciones. Buscando aclarar el panorama, el Secretario Ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, habló en exclusiva con TNT Sports y explicó cuál es la postura del organismo.

Sobre los dichos de Sergio Marchi, secretario general de FAA, dijo que "es raro que un presidente de un sindicato permita que los jugadores estén dos años sin cobrar" mientras que aclaró que "la AFA trabajó en un conjunto de medidas que incluye a los jugadores" y detalló que la propuesta se la hizo llegar al Gremio a través de la AFA.

Toviggino contó también que "Tapia quiso buscar una solución global" mientras que "los jugadores deben marcar complemento porque es su trabajo". Y avisó sobre la medida consensuada en AFA con los clubes: "Si los futbolistas ven eso, se darán cuenta que es para ayudar a todos"

Luego, desmintió al titular de Agremiados y dijo que "es mentira lo de Marchi, nunca tuvimos la respuesta de nuestra propuesta" mientras que esto se trata de "un llamado de atención para ser responsables".

A su vez, el dirigente de la Casa Madre criticó a Marchi por no comprender la situación complicada que tienen los clubes en su conjunto y los diferentes sectores a nivel país: "Es importante que cada club opine y se sepa su situación, porque no se puede tomar una idea colectiva cuando todos los clubes son distintos y tienen diferentes necesidades y situaciones. Me deja muy preocupado las expresiones de Marchi, a quién lo considero un amigo. Pero veo que fomenta la industria del juicio y habla permanentemente que no hay quita para nadie, cuando ayer la CGT aceptó una quita del 25% y hay millones de argentinos cobrando $10 mil pesos. El problema es mucho más de fondo".

Por último, se refirió al tema de los descensos y a la inconformidad de algunos futbolistas por esta medida. Uno de los que se pronunció al respecto fue el Ruso Rodríguez, quién dijo que buscarán que en el 2021 estén los descensos. Esto dijo Toviggino: "Esta situación que lidera Tapia siempre fue de puertas abiertas y me parece perfecto que los jugadores puedan tener su opinión. Seguramente habrá muchos que entiendan las medidas que tomó el Comité Ejecutivo. Fue una medida para dar una mano a las instituciones que van a pasar varios meses sin jugar al fútbol. A la par de no haber descensos, hay promedios. Si los jugadores sólo piensan en esa situación, se darían cuenta que es algo para ayudar, y no para nivelar para abajo".

Fuente: TNT / Doble Amarilla