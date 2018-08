"Trabajo al 100% para tener la chance de ser titular"

Una vez finalizado el partido, el goleador tatengue analizó la actuación de su equipo, pero además se refirió a su presente y a esta posibilidad de ser el reemplazante de Franco Soldano en caso de que sea transferido.





"Estamos un poco dolidos por el resultado, de todos modos fuimos un equipo que recién nos estábamos acomodando ya que no estamos acostumbrados a jugar todos juntos. En la semana entrenamos y quisimos trasladar ese trabajo a la cancha, pero se vio que regalamos espacios, algunos desacoples que se terminaron pagando caro", comenzó diciendo.









Para luego agregar: "Nosotros sabíamos que era un equipo duro, tiene buenos jugadores, participa de una competencia dura (Torneo Federal A ) . Lo estudiamos en la semana, sabíamos que nos iban a contragolpear, lamentablemente no le pudimos ganar".





Respecto a la situación de Soldano y esta posibilidad que tiene de jugar en caso de que sea vendido opinó: "Yo con Franco tengo una muy buena relación, lo observó mucho como entrena, porque es muy bueno tener delante tuyo un referente ya que aprendo muchas cosas. Yo en lo personal trabajo en el día a día al 100% para tener la chance de ser titular".









En cuanto a su presente manifestó: "Yo soy un pibe y estoy tratando se sumar experiencia y esta clase de partidos me sirve muchísimo para agarrar confianza, pensando en lo que será el torneo. Lo que pasó esta tarde ya lo dejamos de lado. Ahora volvemos este lunes a entrenar y pensando en el partido con Aldosivi para llegar de la mejor manera".





Por último habló sobre la posición en la cancha y lo que pide Madelón, teniendo en cuenta que por momentos se tira a los costados a buscar el balón "Leo me pide que no trate de salir siempre a los costados y que me quede más como referente de área, pero a veces dadas las circunstancias del partido me toca moverme a los costados y tengo que hacerlo".

















Madelón le sigue brindando confianza y Matías Gallegos le paga con goles, esta vez el tanto de cabeza no le permitió llegar al empate y Unión terminó siendo eliminado. No obstante, el delantero mostró credenciales e hizo gala de su buen juego aéreo. No obstante y más allá del gol, fue de lo poco para rescatar dentro de un equipo rojiblanco que hizo las cosas bien durante los 90'.