UDA insiste que el aumento a los docentes debe superar la inflación

Este jueves 25 de febrero se reunió la comisión técnica salarial en el ámbito de la paritaria docente santafesina y la Unión Docentes Argentinos (UDA) informó que “se pasó a un cuarto intermedio”. No obstante “desde esta entidad sindical insistimos con un aumento salarial que supere a la inflación; que se blanqueen las cifras no remunerativas y no bonificables y se realice el correspondiente reconocimiento a las/os docentes catedráticos que históricamente se han visto discriminados en relación al cargo testigo”.