Un comercio de neumáticos alertó por el gran deterioro de la Ruta 11: "Llegan cinco roturas por día"

Se trata de la firma Debona, desde donde se emitió el siguiente comunicado el pasado viernes: "Neumáticos Debona comunica que debido al alarmante incremento de roturas de neumáticos, llantas, tren delantero y amortiguación que se viene manifestando día a día en nuestros locales debido al pésimo estado de circulación en el que se encuentra la Ruta Nacional 11, sugiere y advierte circular por la misma con los mayores recaudos para evitar accidentes y daños".

UNO Santa Fe dialogó con Marcelo Debona, titular de la firma, quien a propósito del estado deplorable de la Ruta 11 expresó: "Nosotros vimos un incremento en los locales nuestros en materia de roturas, antes era una vez por semana o cada quince días, el estado de la ruta viene bastante deteriorado desde hace mucho tiempo y veíamos que la gente quedaba tirada".

Ruta 11 04.jpg Estado calamitoso de la Ruta Nacional 11 en cercanías a la ciudad de San Justo.

"Esta última semana lo que se vio fue alarmante, antes de ayer al mismo tiempo había cuatro familias tiradas en los locales con chicos que habían roto cubiertas, llantas, amortiguadores. Es algo que ya es alarmante. Ayer llegamos y ya había dos autos esperando que estaban tirados también por las roturas", continuó.

La gran preocupación pasa por la campaña de cosecha que se avecina, lo cual con las últimas lluvias y el debido paso de maquinaria y camiones por la zona, la ruta se romperá aún más.

"Ya hubo accidentes muy fuertes, graves, con un hombre en estado crítico. Yo estoy en la ruta, mi familia está en la ruta, mis empleados están en la ruta, estamos en la Ruta 11 y es una traza muy importante. Acá no puedo pensar yo tengo trabajo, me puedo quedar quieto, es decir, nuestras familias son las que están también en las calles. Entonces, por eso decidimos armar un comunicado porque ya es alarmante", advirtió Debona.

Por el ritmo de trabajo que vienen teniendo en materia de reparaciones, el titular de la firma manifestó : "Por día en cada sucursal en San Justo hay tres, cuatro y hasta cinco casos de gente que se acerca por roturas. Entonces, buscamos tratar de advertir para buscar que alguien pueda hacer fuerza para que esto se solucione. Lo más preocupante se va a dar ahora cuando empiece el trabajo fuerte de la cosecha".

"Yo no sé si voy a transitar la Ruta 11. No se trata de experiencia, de tener cuidado, no hay forma de evitar agarrar esos semejantes pozos, no hay forma. En estos últimos diez días con las lluvias, es algo increíble el deterioro. De esta forma no la vimos nunca, es la conversación de todo el mundo el estado de la ruta. El comunicado es simplemente eso, no tiene otra finalidad. Algunos me decían que al mismo tiempo es una posibilidad de trabajo para el rubro, pero no está bueno esto porque es una situación que nos afecta a todos", concluyó.