Un ex-Unión hizo un gol y se fue expulsado después en Grecia

PAOK Salónica (18 puntos) sumó su cuarto éxito consecutivo, con las anotaciones del polaco Karol Swiderski (ST 7') y del marroquí Omar El Kaddouri (ST 46').

Aris Salónica, con participación argentina, venció por 1-0 a Panaitolikos, para subirse a la cima de la clasificación, junto a Olympiakos, ambos con 19 unidades.

En el flamante puntero arrancó como titular el mediocampista ofensivo Mateo García (ex Instituto de Córdoba), mientras que ingresaron en la segunda etapa el extremo Daniel Mancini (ex-Newell's) y el mediapunta Facundo Bertoglio (ex-Colón).

En Panaitolikos, penúltimo con solamente 4 puntos, se desempeñaron el enganche misionero Franco Mazurek (ex All Boys) y el delantero Javier Mendoza (ex Huracán).

Además, AEK Atenas, con el ingreso de Emanuel Insúa (ex-Boca y Racing), le ganó fácil a Larissa, por 4-1

La jornada se completará este lunes con el partido Volos-OFI Creta. Las principales ubicaciones quedaron así: Olympiakos y Aris Salónica 19 puntos; PAOK Salónica 18; AEK Atenas 16; Volos y Atromitos 12