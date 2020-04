Un exjugador de Newell's contrajo coronavirus en España

Rubén Darío Ciraolo, exvolante ofensivo de Newell's Old Boys en la década del '80, se contagió el coronavirus en una radio de la ciudad española de Valencia, donde trabaja como comentarista de fútbol, pero ya está recuperado.

El rosarino, de 58 años, fue contagiado por un compañero que volvió de trabajar en el partido de Atalanta y Valencia, en Italia, por la Uefa Champions League, junto a otros siete trabajadores de Gestiona Radio Valencia, en un encuentro jugado el 19 de febrero en el Estadio San Ciro, de la ciudad italiana de Milán, que fue calificado como "una bomba biológica", por la cantidad de contagios de Covid-19 que desató.

"Estuve en terapia intensiva; perdí diez kilos y comer era un problema porque no tenía gusto ni olfato", declaró ayer el ex futbolista rojinegro a la emisora Radio 2.

Ciraolo se contagió el virus al saludar a un compañero que había ido a cubrir el partido Atalanta-Valencia por los octavos de final de la Champions League en Italia, según reveló el ex jugador y actual entrenador y comentarista.

Ciraolo comentó que "después del susto llega la calma, ahora estoy bien gracias a Dios, pero me asusté mucho".

Aquella noche hubo más de 40 mil hinchas en el Estadio San Siro de Milán para ver el partido entre Atalanta y Valencia por la ida de los octavos de final de la Uefa Champions League. El coronavirus aún no había sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero comenzaba a expandirse en Europa y se cree que ese encuentro aceleró el proceso de contagios. "Fue una bomba biológica", dijo recientemente Giorgio Gori, alcalde de Bérgamo.

Sobre este acontecimiento ahora habló Dani Parejo, el capitán del equipo Che, quien expresó sus sensaciones tras haber participado de este partido que impulsó el Covid-19. Parejo se mostró muy afligido por la cantidad de contagios y por tener a varios compañeros infectados. "Cuando jugamos en Milán, era un partido muy importante para nosotros, y ver a toda esa gente que se desplazó con mucha ilusión, haciendo un viaje que no es sencillo porque las cosas económicamente no están de la mejor manera. Y cuando salta esta bomba se te cae el alma encima. No sólo por nosotros, que somos los protagonistas, sino por la gente, que va con mucha ilusión a ver un partido, a ver un deporte, que es fomentar la vida. Pero te encuentras con que más de tres mil personas, sin conocimiento ninguno, pueden estar afectadas o afectar a sus familias, y en el peor de los casos pueden fallecer", declaró.

Parejo también habló sobre su responsabilidad en haber jugado ese partido. "Nosotros sólo cumplimos con nuestra obligación. Tal vez no debía haberse jugado ni siquiera aquella jornada de Champions. Estos días tienes mucho tiempo para dar vueltas a la cabeza y plantearte todo lo que hiciste. Por ejemplo, muy poca gente habla de lo expuestos que estábamos los jugadores y los trabajadores del club en esa eliminatoria", comentó.

Justamente, hay muchos casos positivos en el Club Valencia, que comunicó que el 35 por ciento de su personal está infectado, y Parejo comentó que "afortunadamente muchos casos son asintomáticos, están bien y entrenándose".

Las ocho personas de la radio valenciana que estuvieron en contacto con el periodista que había vuelto de Italia se contagiaron de coronavirus.

"A los siete días tenés el pico, tomé paracetamol y la controlé. Pero al octavo día ya di más de 38 de fiebre y tuvieron que internarme en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Por suerte mi cuerpo generó los anticuerpos para luchar contra este virus. Mi cuerpo respondió, pero hay otros que no pueden hacerlo y por eso hay tantos ingresados y fallecidos aquí en España", contó el ex jugador de Newell's, en la época que el equipo era dirigido por el "Indio" Jorge Raúl Solari.

Ciraolo trabaja como comentarista en el programa "Minuto y Marcador" de Gestiona Radio Valencia, que conduce Kike Mateu.

Gentileza: La Capital