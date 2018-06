En mayo el video de una niña argentina comenzó a circular hasta que se volvió viral en las redes y tomó relevancia esta semana por sus ideas sobre la importancia del lenguaje inclusivo. Relata en pocos minutos sus discusiones con las maestras y compañeros de la escuela primaria que la retan para que desista sobre esas prácticas, pero ella termina dando una clase magistral.

"Por más que ella diga que no existe, yo se lo explico y lo sigo teniendo en mi vocabulario. Los, las y les trans no se sienten identificados con «todos» y «todas». Hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos, algunas y algunes que ni se sienten ni hombres ni mujeres", sostuvo la pequeña .

"¿Te pasó con una señorita o te pasó con varias?", le preguntó la mamá. "Con todas", respondió la nena. "¿Y qué te dicen tus compañeritos?", volvió a preguntar.

"Un compañero, cuando hablo con lenguaje de género me dice que pare. «Basta con esas palabritas». Y yo le digo que no son palabritas, son derechos", indicó y agregó: "Yo no soy abogada, pero no necesariamente tenés que ser abogada para defender derechos".

El lenguaje inclusivo ha sido impulsado en los últimos años por distintas organizaciones y movimientos sociales y civiles para incorporar a quienes han quedado fuera del discurso. Se evita utilizar el masculino genérico e incorpora recursos como "las, los y les" con el fin de visibilizar a las mujeres y a otras identidades que no se sienten identificadas en el binarismo de lo masculino o lo femenino.

Su uso de parte de distintas personalidades políticas y hasta del espectáculo han traído un fuerte debate. Este año, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación publicó en un comunicado: "Aquello que no mencionamos no existe. El lenguaje se construye y construye, es una convención social. El lenguaje construye realidades y deja por fuera otras, no es ingenuo, es uno de los mecanismos de poder más efectivos y potentes para quien lo emplea y quien lo produce".