Unión visitará a Gimnasia en un día muy especial para Maradona

Está claro que el partido de este domingo ante Gimnasia de La Plata no será uno más para Unión, en el largo historial de esta clase de enfrentamientos, donde el conjunto rojiblanco se encuentra con mayor cantidad de victorias.

Es que en el banco de suplentes local estará sentado nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol argentino, al cual el Lobo acudió para que pueda inuyectarle al equipo una gran cuota anímica que le permita salvarse del descenso.

Será especial para los jugadores de Unión, cuestión que dejó de manifiesto Jonathan Bottinelli en la conferencia de prensa que brindó antes del partido, como así también para el mismo Leonardo Madelón, según lo reveló en diálogo con La Vida Color de Unión (FM "X" 103.5).

"Maradona es un emblema junto a Messi, son nuestros grandes exponentes y siempre genera algo, tenemos que estar al margen y después veremos si podemos darle un beso, un abrazo. Antes y durante necesitamos concentración para sacar los tres puntos y acomodarnos en la tabla donde queremos estar", manifestó Botti.

En tanto que Madelón, destacó: "Nunca tuve contacto con él, lo saludé en un vestuario pero nada más que eso. Lo admiré siempre, como un Dios del fútbol. Nuestra camada está muy identificada con su proceso ya que te hacía poner la piel de gallina con las cosas que hacía dentro de una cancha, pienso que será lindo enfrentarlo".

Y el día del partido será especial para Diego, ya que se cumplirán 43 años de su debut en Primera. Un 20 de octubre de 1976 hacía su estreno en el fútbol profesional con tan solo 15 años de edad. Ese día, vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors, enfrentó a Talleres.

En la Paternal, la “T” se quedó con ese partido 1 a 0, pero más allá del resultado favorable para el albiazul, el dato que quedará por siempre en la historia fue el debut de uno de los jugadores más espectaculares que jamás haya visto el mundo.

El Diez, en una entrevista que dio hace un tiempo con Olé, contó: "Me acuerdo de que salí a las diez de la mañana de Fiorito con el único pantalón que tenía, que era de corderoy. Como hacía un calor bárbaro, me miraban todos en el tren, por la calle, en el colectivo. Pero bueno, era el único que tenía".

Y agregó: "A la primera que le conté que me había citado Juan Carlos Montes fue a mi mamá, pero no sabía si iba al banco, si jugaba, si no jugaba. Tomé el tren, el colectivo 135, me bajé en el mismo lugar de siempre y fui caminando al club, porque Argentinos no concentraba en esa época. Jugábamos contra el gran Talleres de Córdoba de Valencia, Alderete, Ocaño, Oviedo, un equipazo que llenaba en todos lados".

"La Paternal estaba copada por los cordobeses cuando llegué. Ya en el partido, Montes dijo “prepárese, nene”, porque perdíamos 1-0. Cuando tiró eso, pensé “¿me lo habrá dicho a mí?”. Miré alrededor y no había muchos nenes, era yo. Y me puse a calentar, pero habré calentado 30 segundos, no más. Y me dijo “venga”. Y entré por Giacobetti. Y cambiamos el partido, quizá por la entrada mía, quizás porque la gente de Argentinos se sentía identificada con un jugador del club, pero igual nos ganó un Talleres arrasador", finalizó con su recuerdo el actual entrenador de Gimnasia de La Plata, que tendrá el desafío de salvarlo del descenso.