La idea de Unión era transferir el 50% de los derechos económicos de Franco Troyansky. Rechazó ofertas por parte de Argentinos Juniors y de Talleres, quien fue el club más interesado en sumar al Pocho. El Bicho puso arriba de la mesa 650.000 dólares y el 50% del pase de Jonathan Galván.

Por su parte, el club cordobés llegó a ofrecer 1.500.000 dólares por el 80% del pase y se dice que antes acercó 1.200.000 por la mitad de la ficha. A todo eso, Unión dijo que no y a mediados del 2020 desestimó un préstamo del Puebla por 250.000 y una opción de compra de 2.000.000 de dólares.

Y de manera burda e inexplicable, termina negociando con San Lorenzo (club que aún le debe por la venta de los hermanos Pittón) un préstamo por 200.000 dólares hasta diciembre. Que tendrá dos opciones de compra por el 60% que no serán obligatorias. La primera en junio por 1.600.000 dólares y la segunda en diciembre por 1.800.000 dólares.

Otra muy polémica negociación de Spahn que generó un repudio muy fuerte entre los hinchas. Y no es para menos, otra vez sentarse a negociar con un club que no le cumplió y en una cifra irrisoria. Ya que en caso de no hacer uso de la opción el Ciclón utilizará al jugador (titular en Unión) un año por 200.000 dólares.

Aún sabiendo que San Lorenzo está entre los clubes que mayor deuda generó, muy por el contrario el caso de Talleres que es uno de los clubes más ordenados, que le aseguraba un dinero importante ahora y por el 80%. Por todo esto, es indefendible y rayano con lo vergonzoso la negociación encarada por el presidente Spahn.

No hay manera de defender esta operación que se concretó en las últimas horas. Así las cosas, Unión deja ir a un delantero titular por apenas 200.000 dólares, a todas luces una pésima negociación que contó con el aval de la dirigencia rojiblanca. Una más y van...