A Lucas Gamba lo ofrecieron en Independiente

Desde hace algunos días que se viene mencionando un interés de Independiente por contratar a Lucas Gamba, sin embargo por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe el mismo no sería tal y en realidad lo que habría ocurrido es que Julio Cataldo, representante del delantero, se puso en contacto con los dirigentes del Rojo para ofrecer los servicios del mendocino. En este caso, sería más un deseo del representante que un interés concreto por parte de Independiente.





El técnico Ariel Holan estaría buscando algún punta, pero de otras características, por lo cual Gamba no está entre sus prioridades, no obstante, esto no quita que si la negociación prospera y es favorable para el club de Avellaneda termine dando el visto bueno para sumar al jugador cuyo contrato con Unión finaliza el 30 de junio.





Lucas Gamba.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Gamba a fines del próximo mes se quedará con el pase en su poder y es por eso que su representante comenzó a entablar contactos con diferentes clubes. De todos modos no hay que descartar la chance de que continúe en el Tate mediante un contrato largo y bien remunerado. Para Leonardo Madelón es prioridad, pero hay que ponerse de acuerdo en el tema económico.





En varias ocasiones Cataldo manifestó que el delantero no hizo una diferencia económica y que por el nivel que mostró en los últimos tiempos, este es el momento indicado para hacerlo. Así las cosas no quiere agotar ninguna instancia de negociación y es por eso que abre el abanico ante cualquier alternativa que surja. También sonó en Gimnasia de La Plata.





Pero la realidad indica que Independiente no haría ningún ofrecimiento concreto, tal vez si el futbolista llega mediante un préstamo y un sueldo que no sea tan oneroso se puede dar. Por lo cual a esta novela respecto al futuro de Gamba le restan varios capítulos.