A Unión se le escapó un partido increíble ante Tigre en el 15 de Abril

Unión perdió dos puntos increíbles en el estadio 15 de Abril, tras empatar 3-3 frente a Tigre. El Tate lo ganaba con los goles de Franco Fragapane (PT 25') y Franco Soldano, de penal (ST 29'), pero Ignacio Canuto (ST 38') y Federicop González (ST 39') igualaron el partido. A los 46' el equipo de Leonardo Madelón encontró nuevamente la ventaja con un tanto en contra de Tato Canuto (ST 46'), pero en la última pelota del encuentro Carlos Luna (ST 48') puso el insólito 3-3.





De esta manera, el conjunto rojiblanco desperdició una gran chance de afirmarse en zona de Sudamericana, y quedar a dos puntos de Libertadores, en un cierre de Superliga donde tendrá a cuatro rivales que pelean por objetivos importantes y que le harán muy difícil al Tate conservar su posición de privilegio.





El arranque del partido no tuvo el ritmo que le impone el Tate a los partidos cuando juega en el 15 de Abril. Tigre, en tanto, empezó a demostrar que llegó a Santa Fe con la clara intención de respetar la filosofía futbolística que le imprime Cristian Ledesma a su equipo, apostando por la pelota al piso y abriendo la cancha por los costados, sobre todo por la izquierda.





Fue así que al minuto de juego avisó el Matador con un tiro libre desde la izquierda que le cayó a Jacobo Mansilla, quien no pudo sortear su marca y la pelota murió mansa en las manos de Nereo Fernández. La respuesta tatengue llegó a los 6' con un gran centro de Fragapane para Matías Gallegos, quien no alcanzó a empujar la pelota.





Luego, el partido se apagó y hubo que esperar hasta los 21' para ver una acción de peligro. Fue a través de dos centros para Franco Soldano, quien no llegó cómodo en ambas ocasiones para intentar ubicar la pelota en el arco de Julio Chiarini.





El Tate arrancó con todo el segundo tiempo, y en la primera, tras un centro de Zabala, la pelota le quedó a Gallegos, quien definió mordido e incómodo ante su marca. En la siguiente todo Unión reclamó penal luego de que el balón pegara en el codo de Ignacio Canuto, pero Federico Beligoy juzgó que no era penal.





Embed #TNTSports | Todo Unión reclamó penal en esta jugada: remató Fragapane y la pelota dio en el codo de Canuto. Para Beligoy fue casual.

#Unión #Tigre



El Matador respondió a los 8' y a los 13' con Federico González. En la primera definió por encima de Nereo Fernández, quien debió salir afuera del área para intentar mantener su arco en cero, pero el remate del ex-Rafaela se fue apenas desviado. Mientras que en la siguiente recibió solo por la izquierda, y sacó un potente disparo que se fue por encima del arco rojiblanco.





Los de Madelón volvieron a apretar el acelerador y a los 18' Fragapane tuvo una chance inmejorable para liquidar el partido, pero Chiarini se agigantó y le ganó el mano a mano. En los minutos siguientes el Tate arrinconó a su rival, y estuvo cerca en varias oportunidades, en la más clara el arquero del Matador sacó con lo justo un córner de Zabala que tenía destino de red.





Embed #TNTSports | Enorme Chiarini para taparle el mano a mano a Fragapane y evitar el segundo gol del Tatengue

#Unión #Tigre



De esa manera Unión estaba nuevamente en partido y luego de tanto insistir, Imperiale bajó a Mauro Pittón en el área y Beligoy ahora sí no tuvo otra que cobrar penal. Soldano se encargó de la ejecución y con una estupenda definición, en el ángulo superior izquierdo de Chiarini, puso el 2-0 con el cual empezó a liquidar el partido en el 15 de Abril.





Embed



Pero en una ráfaga el Matador consiguió un increíble empate. Primero apareció Ignacio Canuto (ST 39') para de cabeza marcar el descuento, mientras que en la siguiente la perdió Luciano Balbi y de contragolpe apareció Federico González para establecer el 2-2.





Embed #TNTSports | Ley del ex en Santa Fe: apareció sin marca Canuto por el segundo palo y de cabeza descontó para el Matador

#Unión #Tigre



Embed #TNTSports | La tercera fue la vencida para Federico González. Derechazo tremendo para vencer la resistencia de Nereo Fernández y poner el empate para Tigre en menos de dos minutos: 2-2.

#Unión #Tigre







Madelón mandó a la cancha a Rodrigo Gómez por un cansado Zabala. Droopy se encargó de ejecutar dos tiros libres que fueron golpes letales para su rival. En el primero cabeceó De Iriondo y la pelota pegó en el travesaño. Tras esa acción el ex-Rafaela y Sebastián Prediger se cruzaron y Beligoy los expulsó a ambos. Mientras que en la siguiente, la pelota cayó en el área y Tato Canuto en contra de su arco puso nuevamente arriba al Tatengue.





Embed #TNTSports | Tiro libre de Droopy Gómez que se desvía en el Tato Canuto para vencer a Chiarini y poner 3-2 arriba a Unión.

#Unión #Tigre







El 15 de Abril estalló con el tercer tanto rojiblanco que llegó en el primer minuto de descuento. Pero el destino le tendría preparado un nuevo golpe a Unión, porque González remató nuevamente al arco, Nereo la quiso amortiguar y el rebote le quedó al Chino Luna, quien anotó el 3-3 final.





Embed #TNTSports | En la última del partido el Chino Luna la empujó debajo del arco cuando se le escapó a Nereo Fernández después de un derechazo impresionante de Federico González. 3 a 3 final.

#Unión #Tigre







No hubo tiempo para más, solo para un intercambio de palabras e insultos contra los protagonistas y los reproches de la gente para Beligoy, quien si bien no tuvo un buen partido no incidió en el resultado final, ya que Unión por errores propios dejó pasar una gran chance de afirmarse en zona de Sudamericana.





En las últimas cuatro fechas enfrentará a rivales que pelean por objetivos importantes y será tarea del DT levantar anímicamente a un equipo que demostró tener mandíbula frágil y que le pesa el cierre de la Superliga, donde tiene la chance histórica de clasificar al club por primera vez en su historia a un torneo internacional.