Acevedo: "Hay que seguir así para alcanzar a Boca"

Unión atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años, ya que se encuentra en el tercer lugar de la Superliga, consolidado en puestos de clasificación a la Copa Libertadores. En el primer partido del nuevo año pudo reflejar en cancha ante Racing todo lo bueno que hizo en 2017, por lo que su gente se ilusiona con de una vez por todas pelear por grandes objetivos.





Uno de los protagonistas excluyentes del gran momento que vive el equipo de Leo Madelón es Nelson Acevedo, quien junto a Mauro Pittón conformó una de las mejores duplas de volantes centrales en el fútbol argentino. El Chaco jugó un gran partido frente a la Academia, club dueño de parte de su pase.





En el día después de tan importante producción futbolística, Acevedo habló con Crack Deportivo que se emite por Radio Génesis AM 970 de Buenos Aires , donde habló del momento del equipo, de la pelea a la que se animan a darle a los mejores equipos del fútbol argentino y de su futuro, atendiendo a que Racing es dueño de parte de su ficha.













"Hicimos en la cancha lo que buscábamos en la pretemporada, corrimos y jugamos. Nosotros vimos que Racing buscaba presionar arriba, no dejar jugar y en la semana lo trabajamos así, además nuestra forma de juego es esa, estar bien parados atrás y salir; por suerte se cambiaron los roles y pudimos jugar. Para mi fuimos muy superiores a ellos", comenzó analizando el Chaco la victoria frente al equipo de Avellaneda.





Sobre el grado de conocimiento que se tiene el equipo tatengue, destacó: "El técnico nos dijo que Racing era un equipo en formación y nosotros ya teníamos una idea, fortalecimos en la pretemporada lo que nos faltaba en el campeonato pasado y por suerte lo demostramos".









Embed











–Lo bueno es que no cambiaron la forma de jugar después del gol en contra...

–Fue bueno ir perdiendo y no bajar los brazos, seguir con la misma intensidad porque no merecíamos ir perdiendo. Ir perdiendo con Racing y darlo vuelta es mérito de nosotros, no nos desesperábamos y sabíamos que íbamos a tener las situaciones".





–¿Es muy complicado marcar a Lautaro Martínez?

–Es un gran jugador, fue lo mejor de ellos, el que nos complicó en las jugadas pero lo marcaron bien y no lo dejaron jugar.









LEER MÁS ►► Se hace cada vez más fuerte en casa













Su pasado en Racing

Sobre el conocimiento que tenía para con varios jugadores de la Academia, apuntó: "Lo conozco a Lautaro y a Musso, a los más chicos. Antes del partido hablé con ellos y los felicité porque cuando yo estaba bajaban a hacer fútbol y ahora los quiere el Real Madrid (risas). No cambiaron en nada, siguen con su humildad, Lautaro me dio su camiseta.





–¿Fue distinto jugar contra Racing o ya pasó?

–Quedó en el pasado, sigo perteneciendo a Racing pero estoy en Unión y tengo que hacer bien las cosas.





–¿Charlaste con alguien de Racing? –Hablé con el vicepresidente y nos felicitaron por cómo jugamos, me felicitó por mi momento. Sinceramente no pienso en una revancha en Racing, pienso en jugar bien en Unión y después veré.









La lucha por el título

El Tate se encuentra a ocho puntos de Boca , que se muestra sólido y se encamina a lograr una nueva estrella. Sobre si Unión se puede anotar en la lucha por el título, destacó: "Vamos a seguir peleándola, estamos tranquilos. Tenemos que seguir con este ritmo para ver si alcanzamos a Boca".





–¿Sentís que volviste a tu mejor nivel?

–Volví a ser el Acevedo de antes, me siento bien físicamente y con la pelota; ya tengo experiencia y estoy en un gran momento. En Racing no tuve esa forma de juego ni continuidad pero ahora me siento bien y ojalá pueda seguir así.