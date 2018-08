Acevedo: "Hay un descontento del plantel con los dirigentes"

Y agregó: "Hubo muchas imprecisiones, nos apuramos muchos, abusamos de los pelotazos que no es nuestro juego. Pero fue el primer partido de local, queríamos ganar. Por lo que nos propuso Aldosivi sabíamos que iban a venir a meterse atrás. Ahora nos juegan de otra manera ya que como estamos invictos, nos salen a jugar de otra manera y a Unión ahora lo miran de otra manera. Ellos vinieron a buscar un empate, por suerte la pelota parada fue muy importante, lo trabajamos en la semana y se pudo ganar".

Cuando se le preguntó si la paciencia fue el mejor aliado en el partido ante el Tiburón, y respondió: "Leo (Madelón) nos había dicho durante la semana que tengamos mucha paciencia, ya que se nos iban a venir a meter atrás y eso fue clave, buscarlo hasta lo último. Madelón nos dijo que si no se podía jugar por adentro teníamos que jugar por afuera".

En cuanto a si le genera presión que el técnico haya pedido tanto por su continuidad, dijo: "No, hace un montón que estoy en el club , me siento muy cómodo. La gente me lo demuestra en el día a día. A un jugador que el técnico lo busca tanto, y los dirigentes insisten para que vuelva deja mucha tranquilidad y confianza a la hora de jugar, que después tengo que demostrar en la cancha, para agradecerle a Leo que me haya pedido tanto y no dejarlo mal por todo el esfuerzo que hizo para que me quede".