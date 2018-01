Acevedo la pelea para estar ante Central

Unión quiere seguir peleando bien arriba en la Superliga y es así como este miércoles por la mañana desarrolló un nuevo entrenamiento, sabiendo que el sábado, a las 17 y con arbitraje de Facundo Tello, visitará a Rosario Central. Es así como cada movimiento es llevado adelante con cuidado y responsabilidad; más que nada, porque hay que defender lo realizado hasta ahora y, lógicamente, potenciarlo.





El objetivo no se cambia por ahora: sumar para engrosar el promedio, pero si se marcha por este camino, indefectiblemente aparecerán otros todavía más ambiciosos y que brindan un plus y una motivación quizás extra. Es así como el trabajo en silencio y con los pies sobre la tierra es algo que impera en el campamento rojiblanco, que este miércoles hizo tareas físicas y con pelota, pero no un fútbol formal, algo que seguramente se producirá este jueves.









Lo más importante pasa por la condición de Nelson Acevedo , quien se está recuperando de un golpe que sufrió en el duelo ante Racing el domingo pasado. Pese a que por ahora no fue exigido, trabajó con el resto del plantel en un síntoma halagüeño pensando en repetir la formación que tantos réditos le viene dando. El entrenador, Leonardo Madelón , está a la espera de la confirmación del cuerpo médico para saber si podrá ser tenido en cuenta y, por lo que se pudo saber, reina el optimismo al respecto. De todas maneras, eso recién se sabrá en los próximos días cuando se le agregue exigencia y en base a cómo responda, habrá una veredicto.





Nelson Acevedo.jpg Prensa Unión





En caso de no llegar, su reemplazante estaría entre Julián Vitale o Manuel De Iriondo, pero parece que el equipo será el mismo que viene de superar a Racing. Son 11 que salen de memoria y que realzan una idea que se mantiene muy firme con Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Pastor Gómez Andrade, Joanthan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano.





Paralelamente, se está aún a la espera de la habilitación del paraguayo José Ñúñez, uno de los dos refuerzos, aunque es complicado que sea tenido en cuenta para el banco de suplentes en el choque contra el Canalla. También podría sumarse a los concentrados Claudio Aquino , que viene de una buena actuación en el partido de Reserva y ya llamó la atención de Madelón.









El Tate volverá a los entrenamientos este jueves, donde sí el Francés comenzará a darle forma al equipo que saldrá a jugar al Gigante de Arroyito ante el Central de Leonardo Fernández.