Acevedo: "Le prometí a Leo que lo voy a bancar siempre por irme a buscar"

Llegó por el insistente pedido de Leonardo Madelón . "Es un jugador que tiene enamorado a Leo", dijo el presidente Luis Spahn en la semana, en referencia al volante central, que el pasado 30 de junio finalizó finalizó su segundo préstamo en Unión. Por reglamento no podía renovar y por eso había que negociar directamente con el dueño de su pase –es decir Racing– para intentar retenerlo.





Su cotización no le permitió a la dirigencia comprarlo y por eso se unión a la pretemporada en la Academia. De igual modo, el DT siempre se mantuvo confiado en que pudiera seguir y fue así como se abrió una chance con el traspaso de Mauricio Martínez al elenco de Avellaneda, que le permitió al Tate quedarse con el 50% en una triangulación con Rosario Central.











"Estoy muy bien. Fui a hacer la pretemporada con Racing, así que físicamente estoy bien. Necesito quizás fútbol, porque no pude estar en los amistosos, ya que estaba latente esta posibilidad de volver a Unión y no quisimos arriesgar. De igual modo probé esta semana y me sentí muy bien y seguramente el domingo esté en el banco", comentó Chaco en la última conferencia de prensa, donde resaltó estar realmente feliz por estar otra vez en Santa Fe.





Luego, ya metió de lleno en lo que se viene, sabiendo que en la 4ª fecha será el duelo ante Colón: "Estuvimos mirando el sorteo de fixture y la verdad que arrancar de local es muy lindo. Ojalá comencemos con el pie derecho, al igual que el semestre pasado y llegar de la mejor manera al Clásico".







Pero indefectiblemente le volvieron a consultar sobre su retorno y bromeó: "Me puso muy contento la forma en que me recibieron. Todos muy felices, sobre todo Leo. Muchos lo cargaban porque decían que le volvió la sonrisa, je. Me di cuenta que dejé cosas acá y soy importante en Unión. Sé lo que Leo piensa de mí y le prometí que lo voy a bancar siempre por irme a buscar hasta el final".





Una fija era consultarle sobre cuáles serían los objetivos, pero Acevedo se plantó: "Hay que pensar en el duelo de este domingo y en el de la primera fecha ante Aldosivi. Te genera ansiedad saber que jugaremos Copa, pero hay que darle también importancia a la Copa Argentina , que te da un lugar en la libertadores".









"Es un punto a favor muy importante. Mantuvimos la cantidad de jugadores que terminamos jugando y todos conocemos la idea de Leo. Ojalá que los que se sumen aporten cosas importantes para seguir creciendo", concluyó.