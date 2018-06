Acevedo: "Quiero seguir en Unión"

En ese sentido hay una gestión que demandará una erogación importante de dólares y será la que intentará entablar con Racing para comprarle parte del pase de Nelson Acevedo, quien está por cerrar su segunda temporada a préstamo en el conjunto de la Avenida.





El Tate debería desembolsar 800.000 dólares para comprarle la mitad del pase, según manejan los dirigentes. Cristian Bragarnik, su representante, manifestó en varias oportunidades que será difícil que continúe en Santa Fe, ya que maneja varias alternativas del exterior.





LEER MÁS ►► Federico Anselmo, el nueve que debe volver a Unión





Sin embargo, el propio Chaco comunicó cuál es su deseo en diálogo con Dale Dale Deportes que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1). En el inicio de la charla comenzó contando cómo está llevando a cabo sus vacaciones y tiró: "Estoy en Resistencia en la casa de mi abuela, hace mucho que no la veía, estamos comiendo tortas fritas y tomando mates. La vine a visitar y me recibió de esta manera, somos una familia muy futbolera y ella sabe mucho. Me felicitó por el logro de clasificar a la Sudamericana con Unión. En realidad mi familia siempre me apoya y me alientan en el lugar donde me toque estar".





Inmediatamente se metió de lleno en su situación y lo que desea para su futuro, por lo que apuntó: "Soy jugador de Unión hasta el 30 de junio, luego tendría que volver a Racing. Estoy sin opción de compra, por lo que veré dónde voy. Sinceramente no hablé con mi representante, es todo muy reciente, estoy disfrutando de mis vacaciones y luego veré qué pasa".









Embed







"Sé que está la posibilidad que Unión me compre el pase, los dirigentes hablaron con mi representante. También me dijeron que (Eduardo) Coudet me iba a tener en cuenta en Racing, por lo que hacía difícil que me pudiera quedar en Unión. Pero a mí me gustaría seguir en Unión porque me siento cómodo, estoy bien, la gente me quiere y volví a tener el rendimiento que siempre quise gracias a la continuidad. Ojalá que se pueda dar así", agregó en otra parte de la charla.





Siguiendo con el tema de su continuidad, Acevedo reconoció: "Hablé con mi representante que si estaba la posibilidad me gustaría seguir en Unión, no la pasé bien cuando estuve en Racing, es complicado estar en un club grande. Por lo que repito que me gustaría quedarme en Unión. Tampoco hablé nada con Leo (Madelón). De todo se encarga mi representante, ojalá que el vínculo se pueda dar por más de un año. Ojalá que se solucione antes del 30 de junio así me voy preparando".

















En cuanto a lo que representó en su carrera su paso por Unión, destacó: "Significó mucho ya que en Racing no tenía la continuidad que un jugador necesita, en Unión volví a ser el jugador que sé que soy. Pude demostrar las condiciones futbolísticas que me llevaron a ser comprado Racing".





En la parte final se le preguntó por la gran temporada que tuvo Unión y consideró: "Se armó un lindo grupo, en realidad ya había un gran grupo en el campeonato anterior pero no tuvimos la misma suerte que en este, no se nos daban los resultados, el grupo estaba mal psicológicamente. Pero nos hizo bien la vuelta de Leo, llegaron refuerzos que le hicieron bien al grupo, nos hicimos fuertes y pudimos cumplir el objetivo que tanto queríamos".

Los dirigentes de Unión trabajan intensamente en el armado del nuevo plantel que afrontará la próxima temporada. Primero necesitan definir la continuidad de Leonardo Madelón para luego determinar los pasos a seguir en cuanto a las negociaciones para lograr la continuidad de algunos jugadores y para contratar refuerzos.