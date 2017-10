Andereggen: "Todavía no caí que pude entrenar con Messi"

El valesano habló con el programa radial La Vida Color de Unión que se emite por FM "X" (103.5) donde comenzó contando su experiencia en el conjunto nacional juvenil y dijo: "La cabeza está puesta en Unión, o en el lugar donde esté entrenando. No hay palabras para describirlo, fue una sensación muy linda que todo jugador quisiera vivir. Me enteré de la citación cuando volví de entrenar, me llamó Marcelo Piazza para avisarme, me mandó después la convocatoria por Watsapp".





Cuando se lo consultó si tuvo la chance de entrenar con el seleccionado mayor, contó: "Me tocó entrenar con la Selección pero no lo pude hacer tanto porque estaba lesionado. No podía creer de estar entrenando con Messi, todavía no caí. Muchos me dicen que voy a caer cuando sea más grande. Justo había terminado de entrenar después del partido con Perú, era el último día que trabajan en Ezeiza y no me podía ir sin una foto".





Y continuó contando: "Es algo increíble, es lo que todo jugador sueña. Creo que todo futbolista que entrena día a día tiene el objetivo de estar en la Selección. Vestir la camiseta de la Argentina es algo muy lindo, que no se puede explicar.





En cuanto a lo que viene en su carrera, expresó: "Sin dudas haré lo mejor que pueda en Unión y seguiré entrenando, esforzándome para que las cosas lleguen, no tengo dudas que se darán si es que sigo por este camino".





Por último, se le consultó sobre cómo toma que no haya tenido tantas chances en esta nueva etapa de Leonardo Madelón, y dijo: "Las chances van a estar trabajando y con mucho esfuerzo. Tengo que estar preparado siempre para lo que me toque".