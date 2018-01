Andrade: "Somos todos importantes"

Para los mismos hinchas de Unión se trataba de una apuesta. Esas que pueden salir bien o se convierten en uno más dentro de la larga listas que pasó por Santa Fe sin pena ni gloria.





Pero Yeimar Pastor Andrade también sabía que regresaba a la elite del fútbol argentino, con la misión de que no le sucede lo que vivió en Arsenal . Por eso su constancia, trabajo permanente y rendimientos convincentes lo convirtieron en la pareja ideal de Jonathan Bottinelli.





El colombiano tuvo algunos inconvenientes físicos (NdR: dolor en el posterior derecho) durante la estadía en Mar del Plata, pero de un grado menor, a tal punto que este viernes estará en la formación titular que enfrentará a Defensa y Justicia en Florencio Varela. En un alto de la exigente preparación que lleva el equipo, el moreno apuntó: "Estoy muy contento, estamos haciendo las cosas bien, esperemos seguir como venimos, está todo bien y nos preparamos para el arranque del torneo".





El defensor se mostró contento por la forma de trabajar que dispuso el cuerpo técnico, al afirmar que "en la pretemporada se trabajó mucho con pelota, eso es fundamental para los jugadores, el torneo arranca a fin de a mes, te ayuda mucho para llegar bien".

















Desde afuera vivió el segundo amistoso del Tate, a lo que apuntó: "Hicimos las cosas bien en esos partidos, lo importante es sumar minutos, el equipo no estuvo al 100% contra Aldosivi , había mucho viente, se regaló el primer tiempo, en el segundo se jugó mejor".





Respecto a los rumores sobre la posibilidad de volver a su país, por el presunto interés de un par de equipos, Andrade enfatizó: "Nunca se habló o al menos yo no me enteré de ningún equipo, si hubiera existido algo me hubiera quedado porque estoy muy cómodo en Unión".





En la parte final, recalcó que "somos todos importantes, desde el utilero haste el cocinero, hay un lindo grupo, nos ayudamos entre todos, estoy contento con la confianza que me dan y sabemos que hicimos las cosas bien el año pasado, esperemos seguir así, arrancar con el pie derecho en el inicio del torneo contra Racing".