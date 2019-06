En Unión comenzó una importante refundación. Tras conocerse que Luis Spahn fue elegido para estar tres años más al frente del club como presidente, comenzaron a tomarse decisiones que, en algunos casos, generaron mucho revuelvo.

Te puede interesar La información clave para los hinchas rojiblancos

Todo comenzó con las partidas de Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli, con quienes no se renovará contrato. Luego siguieron por el mismo camino el coordinado de las divisiones inferiores, Marcelino Galoppo, y el DT de reserva, Eduardo Magnín, que destrozó a Leonardo Madelón por la situación.

Está más que claro que el actual entrenador fue terminante para cada una de estas acciones para lo que pinta para ser una nueva era en el Rojiblanco. Lo bueno es que estaría todo listo para que siga Franco Fragapane y se espera que en los próximos días haya más novedades en torno a las posibles caras nuevas.

Aunque hay detalles que restan resolver, como la venta de Diego Zabala a Rosario Central, que por ahora está frenada por el viaje de su representante Cristian Bragarnik a México. Sin embargo, se conoció que finalmente Claudio Aquino no será tenido en cuenta tampoco en este proceso. Esto derivó en que el jugador concrete su renovación, por un año más, en Guaraní de Paraguay donde fue importante en la última temporada.

Claudio Aquino seguirá un año más en Guarani

Vale recordar que el enganche tiene contrato con el Tate hasta 2020 por lo que, si todo marcha así y no existen contactos antes, quedaría libre. En su momento el club invirtió 500.000 dólares por el 50% del pase en este jugador que le pertenecía a Independiente. Llegó a Santa Fe porque se sentía "en deuda con Madelón", al no haber rendido como hubiera querido en Belgrano.

Te puede interesar "Nos dibujaron que con la Superliga íbamos a ganar más y cobramos menos"

Entonces cuando le acercaron la propuesta, además del llamado del Francés, no lo dudó e hizo fuerza para que todo se dé. Comenzó siendo titular, pero en la posición de volante por izquierda en la que no se sentía del todo cómodo. Unión no se movía del 4-4-2 y, pese a tener libertades para atacar, algo no andaba bien.

Te puede interesar "Nereo no se merece la salida que tuvo"

Luego llegaron las constantes lesiones y Madelón ubicó a Franco Fragapane por izquierda a punto tal de que el equipo salía de memoria. Cuando Aquino estaba recuperado, ya no fue tenido en cuenta. Otra vez las molestias en los aductores aparecieron y eso le terminó de restar chances. Tas varias meses parado, encontró minutos en Paraguay, siendo un valor importante para Guaraní.

En su momento Unión invirtió 500.000 dólares por Federico Anselmo

Como finalizó su cesión, debería retornar a Unión, pero le avisaron que no estaba en los planes y por eso optó por lo seguro: seguir en su actual conjunto. Ante esto, el club estaría muy cerca de perder, tal como sucedió con Federico Anselmo, otra importante inversión que terminó jugando con Quilmes la Primera B Nacional. Un capital que nunca pudo ser cotizado y que se devaluó tanto que podría perderse.

Quizás este rumbo todavía podría torcerse, aunque da la sensación que la cosa estaría muy clara, con un nuevo negocio fallido. Aún hay tiempo...