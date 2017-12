Arce: "Unión es un tema terminado para mí"

Damián Arce pasó sin pena ni gloria por Unión. Fue el primer refuerzo que llegó al club tras el desembarco de Leonardo Madelón para iniciar su tercera etapa como DT del equipo, aunque solo tuvo chances de jugar en la Copa Santa Fe . Luego, el entrenador encontró el equipo y sus rendimientos en los entrenamientos no alcanzaron para ganarse un lugar entre los titulares.





El volante, desde Buenos Aires , habló con "El Tucumano" sobre su llegada a San Martín de Tucumán y calificó a su paso por el Tatengue: "Estoy entrenándome, poniéndome a punto para llegar con todo a la pretemporada. Tengo que estar al 100%. Quedan 12 partidos. El desafío es muy grande", comenzó diciendo.





"No me importa si viene o no con continuidad. Necesito hombres que se adapten al grupo, que me hayan rendido al máximo y estén listos para jugar en el acto", había señalado Rubén Forestello, apenas asumió como director técnico. Y Arce rindió en gran nivel en Patronato bajo las órdenes del Yagui, pero no tuvo continuidad en Unión de Santa Fe.





Sobre su paso por la entidad de la Avenida, destacó: ""No fue bueno el paso por Unión, el técnico me dijo que no me iba a tener en cuenta. Me quedé con la bronca de no poder demostrar. Pero eso ya es un tema terminado para mí. Por eso ahora estoy muy feliz, en un club tan grande como San Martín. Este momento es como un volver a empezar para mí".





Mientras que luego se refirió al conocimiento que se tienen con el Yagui Forestello y manifestó: "Con Rubén anduve muy bien. Cuando hablé con él, me dijo qué necesitaba de mí en esta etapa en San Martín. Sabe que voy al frente. Soy un jugador que tira para adelante, tanto adentro como afuera de la cancha".





Por último contó sobre lo que sabe del Ciruja, su nuevo destino futbolístico y afirmó: "Sé que juega siempre a cancha llena, que se vive la pasión todos los días en Tucumán. Y que no está en el lugar que debiera estar. Por eso son 12 fechas donde no hay margen para el error. No podemos distraernos del objetivo. Conozco a algunos de mis compañeros. Tenemos un buen plantel para pelear el ascenso".