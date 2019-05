La aseveración de Luis Spahn durante la presentación de la lista oficialista que competirá en las elecciones del 1 de junio fue tajante.

"Ayer (por el jueves) estuve en Buenos Aires y cerré la continuidad de Madelón, estará el 12 de junio para retomar las actividades. Hay mentiras groseras tratando de dañar al club, pero se siente muy cómodo, muy motivado, y va a seguir acá. Tiene su familia en Buenos Aires y tal vez le tiraba, está acompañando por toda la gente, él disfruta mucho como nosotros de los logros deportivos", dijo el titular rojiblanco.

Las horas posteriores vinieron con una información contraria a lo que expresó de manera pública el titular rojiblanco. ¿Qué fue lo que sucedió?

Walter Safarian, histórico productor de Fox Sports y conductor de Puro Fútbol por FM Late 93.1 sostuvo que "tengo información de primera mano, no voy a revelar la fuente, que Madelón no renovó su contrato con Unión".

"Estuve a punto de responderle al Community Manager de Unión pero era meterme en un lío. No está bien redactado ese twitter y le recomendaría que lo borre", agregó más adelante.

En la era de las comunicaciones, indudablemente sus expresiones tuvieron un gran rebote, a punto tal que Martín Zuccarelli, secretario deportivo de la institución, salió al aire para aclarar la situación.

"En realidad a partir de un montón de negaciones a lo que el presidente dijo ayer, voy a ser claro. Madelón tiene contrato hasta el 30 de junio, el jueves hubo una reunión, seguramente en pocas líneas no puede explayarse en Twitter pero si lo hizo el presidente en la presentación de la lista oficialista", dijo en el inicio.

Para más adelante, agregar: "El 12 de junio se va a presentar y en caso de ganar está acordado de palabra como lo hicimos en julio de 2017 y la renovación con Madelón y Bragarnik hay una relación de confianza, a partir de la palabra damos el acuerdo por terminado".

Zuccarelli reafirmó que "automáticamente está cerrada y arreglada la continuidad de Madelón con su cuerpo técnico en caso de ser gobierno, porque en caso de que gane otra lista ellos tienen la potestad para negociar con Madelón o cualquier otro entrenador, en caso de ganar el 1 de junio repito, automáticamente está asegurada su continuidad".

El secretario deportivo reconoció que "hay todo tipo de especulaciones sobre Leo, que no está en el país, que no se reunión, una viralización de cosas que no son ciertas, quiero explicar bien la situación, está totalmente confirmado lo que digo, si alguien necesita mayor información es cuestión de comunicarse con Bragarnik".

En la parte final, volvió a referirse al posteo que generó polémica en muchos sectores, al decir que "tal vez quien escribió ese Twitter es parte del oficialismo, con mucha confianza y que tiene que las elecciones serán favorables para los que están gobernando. Hubo una reunión y es cierto el arreglo con Madelón, estoy aclarando porque por allí se malinterpretó o está mal redactado, pero la continuidad del técnico en caso de ganar está acordada".