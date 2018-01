Rodrigo Gómez cumplió un sueño desde cuando se juntaba con sus hermanos para tomar el colectivo e ir al 15 de Abril a ver a Unión. Pasaron las horas, el equipo debutó con un triunfo ante Racing y las sensaciones las compartió en el programa Unión en tu dial (Sol 91.5).





En el inicio de la charla, apuntó: "En tres mercados de pases se habló de la posibilidad y primero estuve tranquilo, en otras negociaciones estuve cerca y por cirscuntancias de clubes no se podía dar esa posibilidad, ahora cuando surgió de volver a Argentina para volver a tener rodaje y cuando Leo (Madelón) me dijo que quería tener no lo dudé".





Si bien pasaron varios días para definir la negociación, Droopy se atrevió a agregar que "arriba de la mesa se puso el sentimiento, en México se cobra bien pero arriba de la mesa estuvieron las ganas de querer venir, entre los amigos y familiares más íntimos me decía sino se daba antes de los 30 años no iba a venir, quería estar pleno, es un compromiso muy grande estar en el club del cual soy hincha".





Al momento de hablar del actual plantel, enfatizó: "Tenía referencias con los chicos que están en el plantel, sabía que es un Unión muy ordenado, encontró una regularidad muy importante, se ve adentro de la cancha, todo el entorno, la gente acompaña, es un plantel muy bueno, muchos chicos que quieren crecer y eso se ve dentro de la cancha".





Como siempre lo contó, el talentoso volante prefirió irse a Buenos Aires y no probar suerte en Unión desde chico porque "el club no estaba pasando un buen momento en inferiores y aposté en Buenos Aires, la gente de Argentinos me seguía y con 13 años recién cumplidos me fui a Buenos Aires. Ahora llego en un momento donde jugué los últimos 6 meses, después por cosas extras tomé la decisión de salir, eso alargó un poco mi partida, Toluca no estaba de acuerdo, Leo me dijo que tengo que volver a entender después de casi 2 años el ritmo argentino que es muy distinto al mexicano".









Indudablemente que las horas previas al partido frente a Racing fueron diferentes para Gómez. A pesar de integrar el banco de suplentes, el DT Madelón decidió su ingreso en la parte complementaria. En este sentido, Droopy disparó: "Era mi debut absoluto en cancha de Unión porque nunca había jugado, mucha ansiedad, cuando uno entra al vestuario trata de concentrarse, las palabras de Leo antes de ingresar, que me agradeció por haber venido me llegaron y eso me motivó al entrar y sentir el cariño de la gente".





En la parte final, dejó un mensaje para la gente de Las Flores, club en el cual dio sus primeros pasos: "Llevo un tatuaje de la cancha de Las Flores, un barrio donde me crié, le falta una frase al tatuaje porque dolía mucho y me la quiero hacer, tengo muy buenos recuerdos, es un club que la pelea día a día por la situación económica, primero te inculca ser buena persona, sacar a los chicos de la calle, con el club se puede salir adelante".