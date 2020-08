Atlético Tucumán no dejaría salir a Guillermo Acosta a Unión

Uno de los nombres que el DT Juan Manuel Azconzábal les pidió a los dirigentes para su nuevo Unión es Guillermo Acosta. Por lo que se pudo saber, solo hubo sondeos y por eso con el correr de los días la posibilidad se fue diluyendo. Luego sí hubo contactos con un dirigente de Atlético Tucumán, dueño de su pase, pero muy por lo bajo. La realidad es que, amén de todos estos rumores, el Decano se plantó y no lo cedería.

El Tate solo estaría en condiciones de ofrecer un préstamo, porque no tiene dinero para hacer compras. En este sentido, el DT Ricardo Zielinski no quiere saber nada con que se vaya y por eso la puerta estaría prácticamente cerrada. Queda una luz por la idea del jugador de cambiar de aire, pero en este caso, no dependería todo de él.

Guillermo Acosta.jpg Atlético Tucumán no largaría a Guillermo Acosta para que juegue en Unión. Gentileza | La Gaceta de Tucumán

"No hay nada, llamó su representante a Miguel Abondándolo (uno de los vicepresidentes), pero de Unión no llamó nadie, cuando tuvo deseos de irse se fue a Lanús, lo necesitábamos pero le dejamos dar el salto que quería dar. A los seis meses nos llamaron que quería volver, hicimos el esfuerzo y volvió. Por eso les digo que no nos llamaron de Unión, solo lo hizo su representante, con lo cual hay cero chances", expuso el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito.

Así las cosas, uno de los deseos del Vasco se esfumaría, aunque estaba claro que la meta era muy compleja. Por tal motivo, ya se analizan otras alternativas, sobre todos jugadores libres para evitar hacer grandes gastos. Hasta el momento las caras nuevas son Daniel Juárez, Nery Leyes, Fernando Márquez y Marco Borgnino. Y estaría al caer lo de Pablo Calderón. ¿Se terminó el sueño de Guillermo Acosta?