Después de confirmarse varias salidas importantes, paulatinamente comienzan a llegar las caras nuevas en Unión. Ambos de Gimnasia y Esgrima La Plata. El primero de ellos fue el arquero Sebastián Moyano, que llega para pelear el puesto con Marcos Peano ante la partida de Nereo Fernández; mientras que el otro es el defensor Ezequiel Bonifacio.

El lateral derecho acordó todo en este jueves y luego el club lo comunicó, como habitualmente lo hace, a través de sus diferentes cuentas de redes sociales a préstamo por un año y con opción de compra. “Es una oportunidad muy linda para mí y un desafío muy importante. Después de haber estado nueve años en Gimnasia uno tiene sus miedos, pero creo que se van a ir rápidamente con la llegada y con ponerse otra camiseta. Tengo muchas ganas, ojalá sea lo mejor”, contó el jugador en diálogo con Infocielo.

No fue un semestre fácil para el marcador de punta, ya que nunca pudo tener continuidad por diferencias con la dirigencia. Esto deparó en que terminara quedando libre. Pese a todo, dijo que desde su lado "estuvo toda la predisposición, absolutamente toda", pero "no se manejaron con respeto. Sí vos querés cerrar a un jugador no me parecen las maneras para hacerlo”, contó.

Por eso cuando se le abrió esta posibilidad de tener nuevas metas en el Rojiblanco, no lo dudó ni un instante, mucho más sabiendo que hay varios conocidos en el plantel: “Está Nico Mazzola y ahora Seba Moyano, que tengo una excelente relación. Espero que la ciudad sea similar a La Plata”.

Eso si, al igual que muchos de los que llegan por primera vez a Santa Fe, saben de la importancia que tienen para los hinchas el Clásico y no lo esquivó: “Es un Clásico muy fuerte el que hay que entre Unión y Colón y debe ser muy lindo poder jugarlo”.