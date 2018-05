Bottinelli: "El fútbol no tiene nada de merecimientos"

"Duramos 70', nos faltaron 20'. Hicimos bastante bien las cosas, por eso digo que es una lastima. Lo más justo hubiese sido el empate, pero ellos tienen mucha jerarquía y ahí se resolvió. Acertaron en dos y chau". Este fue el análisis que hizo el defensor de Unión, Jonathan Bottinelli , quien fue uno de los pocos jugadores que tomó la palabra después de la derrota ante Boca





hasta que llegó el pelotazo de Pablo Pérez para Pavón en el uno contra uno y encontraron un centro que supieron capitalizar", dijo el zaguero rojiblanco. Normalmente el que afronta los micrófonos después de los encuentros es el entrenador, Leonardo Madelón , pero prefirió no hablar y es así como los jugadores fueron quienes contaron las sensaciones en esta recta final de Superliga. "Después del sofocón que pasamos en el inicio del segundo tiempo, lo supimos controlar y hasta nos animamos a atacar, pero justo en nuestro mejor momento nos hicieron el gol. Estábamos tranquilos, manejando la pelota en su campo y llegándole,, dijo el zaguero rojiblanco.





"Queríamos sumar, pero estamos echos para sufrir y por eso ahora iremos por todo en nuestra cancha y con nuestra gente para meternos en la Sudamericana", agregó.





Respecto a la forma en que se dieron los goles, resaltó: "No sé si fue por desatenciones nuestras, pienso que fue más por virtud de ellos. Contra estos equipos cuando no acertás, luego con poco te lastiman y fue así como nos quedamos sin nada. Se hace difícil cuando está muy justo el partido y quizás por un acierto de ellos perdimos. Fue un golpe importante y después anímicamente se soltaron por la presión que le estábamos haciendo".





De todas maneras, recalcó que "hay que estar tranquilos y serenos, por que Unión no está jugando mal. Tenemos una propuesta interesante y Boca, que está puntero, no fue muy superior a nosotros, hasta nos plantamos y lo complicamos. No esperábamos este resultado realmente, pero el fútbol no tiene nada de merecimientos así que a seguir".