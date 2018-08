Bottinelli: "Este momento que estamos viviendo no me gusta nada"

Así como habla dentro de la cancha ordenando a sus compañeros y mostrándose como líder, esta vez Jonathan Bottinelli lo hizo afuera y dejó varias frases contundentes pintando el panorama de la relación que existe entre el plantel y la dirigencia. El marcador central charló con el programa Unión en tu dial por Sol 91.5 y criticó la falta de comunicación deslizando la crítica hacia el presidente Luis Spahn.





En el inicio se refirió a lo futbolístico y al armado del plantel "Fue muy bueno lo que conseguimos en la temporada pasada, lo debemos tomar como el camino a seguir pero ya es parte de la historia y a partir de ahora comienza una nueva etapa. Ahora el hincha va a exigir ganar, pusimos la vara muy alta". comenzó diciendo.





Para luego agregar "Llegaron chicos que se adaptaron al grupo, fundamentalmente son muy buenas personas. Pienso que futbolísticamente llegamos a la primera fecha muy bien. El camino lo marcó Leo (Madelón) el año pasado, todos sabemos cual es el camino para llegar al éxito y los nuevos se van adaptando, saben de la calidad que tiene este grupo".









Respecto a su continuidad en el club que se confirmó muchos meses antes de finalizar su contrato indicó: "En noviembre, diciembre me vino a buscar un equipo mexicano, jugué muchos partidos en Mexico y no me pude quedar, es un fútbol que se disfruta, se vive bien en México y me vinieron a buscar después del primer semestre que tuve en Unión. Pero vino leo y me dijo "vos no te vas" (risas) y la única manera de quedarme en Santa Fe era renovar el contrato con Unión ya que en México me ofrecían dos años de contrato. Yo en un momento no hice la fuerza necesaria para irme, porque sentía que íbamos a hacer algo importante a nivel deportivo y opté por el proyecto de quedar en la historia de Unión. y poder seguir vigente. El equipo tiene mucho más para dar y en lo personal me sentí mucho mejor que en años anteriores, los profes preparan muy bien la semana y nos van llevando bien".





Promediando la charla cuando lo consultaron por la situación que se vive en el club a nivel dirigencial, el defensor se sacó el cassette y brindó su punto de vista dejando de lado las frases de ocasión "El momento puntual no me gusta, porque yo conocí una Subcomisión de Fútbol durante el año pasado y ellos siempre estuvieron a disposición nuestra solucionando todo tipo de problemas no solo económicos, sino de cualquier índole. Nos resolvieron todo, después dieron un paso al costado y desde que dieron el paso al costado nos falta comunicación", sentenció.









Y siguió con su punto de vista "Para que haya éxito, debe existir comunicación entre todas las partes, hoy no tenemos con quien hablar en el día a día, como por ejemplo arreglar el tema de los premios antes de comenzar el torneo así nos quedamos tranquilos. No nos gusta la situación actual, hicimos ocho semanas de pretemporada, tuvimos tiempo de sobra para solucionar los temas y a cuatro días del inicio del torneo no lo solucionamos".





A la hora de hablar sobre la relación que mantienen con el manager y el presidente manifestó: "Martín (Zuccarelli) está abocado al tema de los refuerzos y el armado del plantel. No es la función mantener contacto con el plantel, aunque siempre nos respondió. Para que continúe el éxito debemos tener la misma comunicación que en la temporada pasada. Al presidente es difícil ubicarlo, pero ni antes ni ahora estuvo dentro de nuestro entorno.Por una cuestión personal siempre se manejó así durante los nueve años. Viene Marcelo Piazza que colabora con el día a día, pero necesitamos que nos den una mano en este camino que arrancamos el sábado. Tenemos para hacer una gran campaña y la idea es ir todos de la mano lo hablamos con leo y con otros compañeros, aunque tampoco es algo que me quita el sueño".





Pese a la crítica planteada, Bottinelli también reconoció lo hecho por los dirigentes "Estamos al día desde lo económico y debemos reconocer que no hay muchos clubes que están al día y en Unión lo estamos y además el lugar de entrenamiento es fantástico".









Volviendo a la relación el presidente tiró: "Queremos que acompañe y sea parte de esto y que se sume a este tren que arranca, que tiene a Leo a la cabeza, pero que tiene lugar para subirse (risas) para tirar todos del mismo lado. Es lindo sentir que el dirigente te apoya".





Por último tiró: "Yo sé los motivos por los cuales se disolvió la Subcomisión, pero no me compete decirlos ojalá hubiesen nombrado a otros para mantener la fluidez que teníamos en otro momento. Al que le molesta lo que digo es porque no esta haciendo las cosas bien, lo digo de buena onda y para que nadie se ofenda. Lo vivÍ y por eso no pido nada loco, porque disfrutamos de esa convivencia y nos fue muy bien. Lo único que pido es que tengamos el contacto que tuvimos el año pasadom estar comunicados y cuando eso ocurre todo fluye y es mejor".