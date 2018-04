Bottinelli: "No podemos tropezar más"

Unión afrontará ante Tigre un partido clave por llegar a los próximos torneos internacionales. El equipo perdió cinco puntos en los últimos dos partidos, donde comenzó ganando, y quedó relegado en la lucha por ingresar a la Libertadores aunque sigue bien posicionado para meterse en Sudamericana.













Botti comenzó hablando del partido de este domingo y de Tigre, el rival de la 23ª fecha y destacó: "Será un partido difícil, como todos en esta Superliga. creo que tienen un buen equipo, buen pie en mitad de cancha. El equipo juega como lo hacía su técnico cuando era jugador, por lo que hay que estar atentos y tomar los recaudos suficientes para que no nos lastimen y nosotros podamos hacer lo que entrenamos para lastimarlos a ellos".





Mientras que más adelante agregó sobre el Matador: "Tiene las armas y sabe a qué juega; ellos tienen poco tiempo de trabajo y están convencidos de lo que hacen. Hay que tener cuidado y cautela a la hora de enfrentar a este equipo".





Luego se le preguntó por las diferencias entre Leonardo Sánchez y Yeimar Gómez Andrade, atendiendo a que el Flaco reemplazará al colombiano en el duelo ante el Matador y dijo:"Son dos grandes jugadores, Leo tiene un gran juego aéreo y nos ayudará en las dos áreas, tanto en la faz ofensiva donde no estamos encontrando el gol para darle una mano al equipo, y también defensivamente. Esperemos que lo haga como ya lo hizo en el club , donde le dio grandes alegrías a Unión".





Y agregó sobre esta nueva dupla defensiva: "Entrenamos día a día, por más que no hayamos jugado juntos sí entrenamos permanentemente, tenemos una relación normal y esperemos que nos podamos llevar bien adentro de la cancha y que podamos hacer olvidar al Negro (por Yeimar Gómez Andrade)".





En cuanto al horario del partido, que se disputará a las 11 de la mañana, afirmó: "Me gusta, es un horario similar al que entrenamos todos los días, no me molesta, todo lo contrario, me gusta y ojalá podamos tener más partidos en ese horario".





También se refirió a lo que viene en función de la derrota del pasado viernes ante Argentinos y destacó: "Tenemos que tratar de tener el control del partido durante los 90 minutos. Hicimos un gran partido, Argentinos no nos había complicado y en cuatro minutos nos dio vuelta el partido, son cosas a mejorar. Pero si nosotros hacemos las cosas bien y jugamos como lo venimos haciendo durante el torneo creo que nos podemos llevar el partido, tenemos que hacer más de lo mismo de lo que venimos haciendo"





Sobre los arbitrajes en los últimos encuentros, en función de que ahora los dirigirá Federico Beligoy, quien tiene un registro negativo dirigiendo al Tate, manifestó: "Beligoy me dirigió una vez y ganamos, que fue en la Copa Argentina ante Lanús (NdR: también dirigió al equipo en la victoria ante Vélez por 2-0 en Liniers en esta Superliga). No me importa quién viene, no sé qué pasó antes, tengo respeto con los árbitros. En estos dos últimos partidos se equivocaron en contra nuestro, y perdimos puntos que los estamos lamentando un poco, ya que estábamos a punto de quedar terceros, en Copa Libertadores, y hoy estamos 10º, rasguñando los últimos lugares de Sudamericana".





Y en el final se refirió al valor que tendría el triunfo ante Tigre y apuntó: "Vale tres puntos,lo único que nos da el reglamento.Sabemos que no podemos tropezar más, necesitamos el triunfo para no perder ese objetivo que nos planteamos y que lo tenemos al alcance de la mano".

