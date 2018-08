Bottinelli: "Queremos darle otra alegría a la gente"

Unión cosechó ante San Lorenzo un sufrido empate para llegar de la mejor manera al Clásico del próximo domingo frente a Colón en el Brigadier López. Leonardo Madelón se mostró satisfecho con la entrega de su equipo y contó una infidencia de vestuario, cuando dijo que Jonathan Bottinelli como referente felicitó a los jugadores por cómo se brindaron para llegar a la merecida igualdad.





Justamente Bottinelli habló con Radio Gol 96.7, La Radio del Fútbol en Santa Fe, donde hizo un balance de los primeros partidos del certamen, de la levantada ante San Lorenzo, en función del derby del próximo fin de semana. Para arrancar, comentó: "Hicimos un gran desgaste, San Lorenzo nos complicó un poco en el inicio cuando salteaban nuestra presión y ganaban las espaldas a nuestros volantes. En el segundo tiempo nos acomodamos mejor y fue todo nuestro, hicimos un gran desgaste, los hicimos replegar, el arquero tuvo una noche notable y por eso el resultado se dio al final y no mucho antes".





Luego se refirió a la ejecución del penal que estuvo a cargo de Rodrigo Gómez y apuntó: "Es una jugada puntual y no es determinante. Si no está en cancha Rodrigo Gómez patea (Franco) Soldano. El que se tiene confianza después del nueve (Soldano) y el mejor pateador (Droopy) lo hace. Se habla ahora porque erró el penal, pero si cuando entraba la metía en el ángulo de tiro libre no me estarían preguntando de esto".





LEER MÁS ►► El Clásico Santafesino ya tiene árbitro designado





Posteriormente contó lo que les dijo a sus compañeros en el vestuario, tal cual lo reveló el mismo Madelón y apuntó: "No me gusta mucho contar de lo que pasa dentro del vestuario, pero como Leo ya se refirió... Hablé de cómo siento el fútbol y cómo se tiene que jugar, como lo hicimos en el segundo tiempo, sin dudarlo, yendo al frente, intentando siempre, no como sea sino como lo entrenamos en la semana para que resulte. Me quedé lleno y me vine a mi casa sabiendo que hicimos todo para ganarlo; no se dio por las cosas hermosas que tiene el fútbol, ya que el arquero tapó todo y en el partido anterior había incidido en el resultado de su equipo y no había tenido una buena noche como la de ayer (por este lunes). La manera de jugarlo es como lo hicimos en el segundo tiempo".





En cuanto a la diferencia que encuentra entre el equipo que arrancó esta Superliga en relación al que terminó jugando la anterior, indicó: "Lo que más rescato es que estamos teniendo un poco más de paciencia, por más que vayamos perdiendo y con el tiempo en contra nuestro. Cada minuto que pasa es uno menos que falta para ganar o empatar el partido. Si uno la mueve y es paciente, y hace lo que entrenamos, las situaciones se prestan para dejarlos a los compañeros en situaciones de gol. El arquero tapó muchas pelotas que tenían destino de gol".





Sobre la jugada clara que tuvo para marcar en el primer tiempo, donde su cabezazo claro terminó en las manos del arquero Nicolás Navarro, dijo: "Me apresuré en saltar y me agarró cayendo. No le pude dar fuerza, fue un error mío de cálculo y mal ejecución".





También se refirió a cómo está viviendo esta etapa en su carrera como jugador de Unión y apuntó: "Estoy muy contento, me tratan muy bien, el grupo es fantástico, hay mucha humildad, con chicos jóvenes que tienen ganas de aprender y de hacer grande a Unión. Al cuerpo técnico lo conozco, trabaja muy bien, siempre pensando en ganar y ser cada día un poquito más grande. Uno aprende de los chicos, del cuerpo técnico, de la gente y de los partidos que van pasando. Siempre es especial enfrentar a San Lorenzo, estuve desde los 14 años, soy lo que soy gracias a ese club y estoy eternamente agradecido".





LEER MÁS ►► Preocupación en el arco de Unión de cara al Clásico









Se metió de lleno en el Clásico del próximo domingo, y tiró: "Nosotros no vamos a cambiar la idea por más que cambien los nombres. Colón tuvo la baja de Fritzler, con él jugaba de una manera y con Bastía lo hace de otra. Tendremos que ver la manera que lo plantean, van a salir a buscar el partido y contraatacar, y nosotros tendremos que tratar de predominar en base al juego y al fútbol que tratamos de hacer. Es difícil decir cómo será el partido; son clásicos, generalmente muy trabados, de poco juego y mucha lucha".





Para luego, agregar: "Sabemos que es un partido especial, que marca a la ciudad, pero ganando o perdiendo este partido no nos tiene que variar. Si ganamos el partido no salvamos el año, el campeonato sigue, Unión está medio cerca de la zona del descenso. Tenemos objetivos importantes de seguir creciendo y de hacer a Unión más grande. Sabemos que es importante y que marcará de lo anímico, pero no comienza ni termina nada a partir del Clásico. Dan tres puntos y trataremos de sumarlos para dejar contenta a la gente y seguir con el objetivo que tenemos en la cabeza".





"Nos da tranquilidad el trabajo que hacemos durante toda la semana, de la manera que lo preparamos y que tratamos de perfeccionarnos día a día. Pero no da puntos, ni nada por el estilo. Colón viene anímicamente muy bien, clasificando en la Copa. A pesar de que perdió el otro día, fue con un gol de otro partido. Venía haciendo un partido bueno, tiene grandes jugadores. Correa es un excelente delantero, Estigarribia...", apuntó en otra parte de la charla sobre el duelo ante el Sabalero.









LEER MÁS ►► Cómo le fue a Unión con Rapallini como árbitro









Se lo consultó también por la relación con la dirigencia, y afirmó: "Estamos tratando de avanzar, de arreglar las cosas, no estamos 10 puntos pero tampoco estamos mal. Se viene una semana en la cual es importante para todos, por lo que no creo que sea conveniente profundizar en el tema".





Cuando se le pidió una referencia de Leonardo Madelón como DT, manifestó: "Leo es muy importante para todos los chicos. Cuando llegué vi cómo absorbió la presión de todos, los liberó mucho. Deja que el jugador se sienta cómodo y haga lo mejor que sabe, que es jugar a la pelota".





Por último, le brindó un mensaje al hincha rojiblanco y expresó: "Vamos a hacer todo lo posible por ganar y por darle otra alegría más de las que les venimos dando; la entrega y compromiso lo ven a diario, contra San Lorenzo no fue casualidad, esto es día a día y partido a partido, el grupo demuestra que está para grandes cosas".