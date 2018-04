Bottinelli: "Siempre aspiro a objetivos importantes"

Luego se lo consultó por la sensaciones que le generó el empate ante el Santo sanjuanino y destacó: "Bronca por cómo nos empatan, si terminaba 0-0, que hubiese estado bien, ya que no lo superamos a San Martín , no nos íbamos a ir con tanta bronca como con el 1-1, por cómo se dio, porque hicimos el gol y faltando dos o tres minutos nos empataron el partido. El resultado fue justo pero queda bronca por cómo se dio".





Y agregó: "Creo más allá de que no le pudimos encontrar la vuelta, no estuvimos precisos y no encontramos la forma eficaz de vulnerar a San Martín, el final fue emocionante y nos tuvimos que conformar con un punto y esperemos hacerlo bueno ganando en La Paternal el viernes".





Sobre cómo encararán estas seis fechas finales, contó: "De la misma manera en que comenzamos, trabajamos los partidos todas las semanas con la ilusión de sumar y estar en los puestos de arriba. El hecho que hayamos cambiado el objetivo es por el nivel que el plantel tuvo a lo largo de todo el campeonato, tanto los que juegan como los que no. Logramos una regularidad que nos lleva a pelear en los primeros puestos".





Más adelante volvió a analizar lo que dejó el cotejo ante San Martín, en función del próximo rival y afirmó: "Con San Juan lo bueno y destacable es que fuimos pacientes, la gente quería que seamos más directos y que ataquemos de una manera más pasional que pensante; tratamos de encontrarle la vuelta, ser pacientes y mover la pelota. Argentinos, en tanto, es un equipo bravo, que juega muy bien, viene con la misma filosofía que en el Nacional B, con varios jugadores que venían trabajando con (Gabriel) Heinze. Tienen un año y medio o casi dos de trabajo y eso hace que sea un equipo complicado porque sabe a lo que juega".





En otra parte de la charla se le pidió que haga una pequeña reseña sobre lo que se encontró en Santa Fe, en cuanto al club y la ciudad y manifestó: "Me encontré con un plantel fantástico, con muy buenas personas, con chicos a los que vi progresar muchísimo, con mucho hambre de que a Unión le vaya bien y ellos crecer en el fútbol. La ciudad es muy linda, muy agradable para vivir. Al club lo veo muy bien, institucionalmente está ordenado, nos da la tranquilidad que no se demora en los pagos, por lo que solo tenemos que pensar en lo futbolístico. Entre los dirigentes, el cuerpo técnico y nosotros está la base de los resultados que se nos vienen dando".





También se refirió a su rendimiento y lo que transmite en cada partido y afirmó: "Me siento cómodo, siento el cariño de la gente que me da día a día. Al comienzo se dudaba por la edad, por donde venía, el último club, pero uno sabe cómo entrena y cómo juega, y lo que uno puede dar dentro de la cancha, eso me da mucha tranquilidad. El grupo sostiene muchas cosas, no tenemos una figura rutilante que esté por encima del resto, es un equipo parejo. Cada uno sabe cuál es su función y lo explotamos al máximo".





En la parte final se refirió a su continuidad en la institución y destacó: "Hace algunas semanas ya se acordó mi continuidad en el club. En Santa Fe encontré mucha tranquilidad, el proyecto y el plantel hace que seamos competitivos y a mí me gusta competir. Siempre quiero aspirar a cosas importantes. Me crié en un club grande que peleaba títulos todos los años, y eso hace que quiera pelear todos los días por cosas importantes. Mientras se pueda mantener un plantel competitivo en Santa Fe me siento muy cómodo y la gente me trata muy bien".

Uno de los emblemas que tuvo el equipo y que le dio un gran salto de calidad en relación a los últimos planteles es Jonathan Bottinelli, quien puso a disposición del equipo toda su experiencia y jerarquía. El exdefensor de San Lorenzo habló con La Vida Color de Unión y se refirió al momento que vive en la institución: "Estoy muy agradecido, sabemos que lo que venimos haciendo genera que la gente se ilusione, esperemos terminarlo con un buen resultado, como sería ingresar a una Copa".