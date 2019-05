Unión está a pocas horas de vivir algo que no se veía hace más de una década: elecciones. Hace 12 años que Luis Spahn está al frente y, después de los ecos que dejó la comentada transferencia de Franco Soldano a Grecia, se levantaron varias voces en contra. Es así como para las elecciones del próximo sábado habrá dos listas que pugnarán por ser gobierno.

Una tiene como cabeza visible al actual mandamás por el oficialismo, y después estarán Rodrigo Villarreal por Triunfo Tatengue y Rubén Decoud por Glorioso 89. Serán los socios ahora los que deberán definir quién será la conducción por los próximos cuatro años.

Al comienzo todas las partes especulaban, pero el pasado fin de semana pasado fue el propio Spahn quién jugó su carta más fuerte: confirmó la continuidad de Leonardo Madelón si que gana los comicios. Una declaración que trajo cola y que quizás marque un quiebre en el resultado final.

Spahn y Zuccarelli viajaron a Buenos Aires para reunirse con Bragarnik

Mencionó que viajó con el secretario deportivo Martín Zuccarelli a Capital Federal para reunirse con el representante del Francés, Christian Bragarnik para acercarle una superadora propuesta para su continuidad. Se sabía que estaba en la órbita de otros equipos, pero el afán de que permanezca era mayor y se puso sobre la mesa el esfuerzo y los cambios necesarios para tentarlo.

Pero para darle todavía más forma a esto, el mismo Bragarnik lo develó en diálogo con Sol 91.5: “Es real que la semana pasada se acercaron. Llegamos a un acuerdo verbal que, en el caso de que Spahn sea presidente, Leo (Madelón) continúe como entrenador”.

Leonardo Madelón finaliza su contrato el 30 de junio.

Asimismo, dijo que le pare "prolijo que el presidente, hasta que no gane las elecciones, no cierre una contratación. No está en nuestra intención politizar. Por el momento es con el único que charlamos y cerrado la situación. Leo tomó distintas decisiones de no ir a otro lado. Es una persona que quiere el bien de Unión. Cree que el club puede seguir creciendo y ese es su anhelo”.

También fue directo al contar que Madelón fue y es sondeado por importantes instituciones: “Hubo varias ofertas. No solo de Colombia, sino también de México. Estuvimos reunidos con dirigentes de Huracán”.