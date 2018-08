Bruno Pittón estaría en la mira de Godoy Cruz

Unión sigue con la puesta a punto para su debut en la Superliga del próximo sábado 11 de agosto en Santa Fe, a las 15.30, frente a Aldosivi. A diferencia del semestre anterior, el entrenador, Leonardo Madelón, cuenta con más variantes en una base que no tiene casi misterios. Quizás lo único que resta dilucidarse es sin finalmente seguirá Franco Soldano o no.





Por lo pronto, el estratega rojiblanco se mentaliza en afianzar la idea y apostar a seguir siendo protagonista. Hoy el equipo es tenido muy en cuenta en Argentina y por eso se busca que la vara de exigencia sea todavía más alta. No es una tarea sencilla, pero marcha por ese camino. Se podría decir que hay dos jugadores por puesto, aunque la dirigencia sigue en la búsqueda de al menos un delantero más.





Da la sensación que de mitad para atrás está completo y por eso la insistencia en un mercado de pases que no da rienda suelta para nadie. Tanto es así como solo los grandes cristalizaron importantes transferencias. Hasta River luce un poco diezmado. Entonces no hace falta resaltar qué le queda al resto. Por ende el presidente Luis Spahn y compañía están en la persecución de "ese" nombre que conforme a todas las partes.









en Mendoza manejan que Godoy Cruz tendría en carpeta a Bruno Pittón. Más que nada, porque es inminente la transferencia de Fabrizio Angileri al Millonario. Por ahora no se concretó, pero si se da es muy probable que vengan a la carga por el lateral izquierdo santafesino. Lo que muchos puede que no tengan en cuenta es los que podrían irse. Obviamente Madelón no quiere saber nada con perder más piezas, pero muchas veces lo económico suele ser un rival difícil de superar. Esto se debe queMás que nada, porque es inminente la transferencia de Fabrizio Angileri al Millonario. Por ahora no se concretó, pero si se da es muy probable que vengan a la carga por el lateral izquierdo santafesino.





Bruno Pittón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Vale resaltar que el mayor de los hermanos está en plena recuperación después de haber sido operado en uno de sus hombros. No podrá estar en el arranque del certamen local, pero se espera que ya sea tenido en cuenta desde la 3ª jornada. El interés del Expreso se debe a lo que hizo el semestre pasado, ya que no terminó jugando por esta lesión. De igual modo, habría que ver qué condiciones presentarían, porque en Unión por un préstamo no se sentarían ni a hablar.





