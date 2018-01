Bruno Pittón: "Me mantengo al margen de los rumores"

A comienzos de esta semana trascendió que Rayo Vallecano tendría en la mira al lateral izquierdo de Unión, Bruno Pittón . Si bien no hubo acercamientos, la información rápidamente se propagó y le llegó hasta al propio jugador, quien está realizando la pretemporada con el plantel y que este viernes jugó su último amistoso antes de regresar a Santa Fe





LEER MÁS: Un nuevo nombre para el ataque de Unión





No sería algo extraño, ya que el santafesino fue uno de los puntos altos del equipo en el segundo semestre de 2017 y por eso es normal que sea buscado por otras instituciones, en este caso por una de la segunda división de España. Sin embargo, el mayor de los hermanos trató de desligarse del tema de forma contundente: "Trato de apartarme de los rumores. Me llegan los comentarios, pero me mantengo al margen. Si en algún momento llega algo bueno para el club, desde ya se evaluará, pero por el momento no hay nada. Para ese tipo de temas lo tengo a mi representante (Cristian Bragarnik). Que me vengan a hablar de rumores no me sirve y me parece que lo mejor es hacer foco donde estoy y que me hace feliz".





Bruno Pittón.jpg Prensa Unión





"Uno entiende que en el verano, al no haber noticias del fútbol, los rumores son más frecuentes. Pero pasa en todos los equipos", agregó ya en un tono más risueño, aunque muy realista. Justamente sobre lo mismo, admitió: "Mis amigos hinchas de Unión quieren que me quede y los que son de otro club que me vaya, así les regalo una camiseta de otro club (risas)".





LEER MÁS: Unión logró su primera victoria de 2018





En cuanto a la pretemporada, apuntó: "La verdad es que estuvimos cómodos en el hotel y la verdad es que nos trataron muy bien. Creo que vamos a llegar bien contra Racing , más allá de los resultados en los amistosos. Lo más importante era encontrar el rendimiento colectivo y eso se fue logrando. Me parece que vamos a llegar de la mejor manera".









En el final, contó cuáles son los objetivos en este 2018: "Hay que vivirlo tranquilo, nos enfrentamos a una parte decisiva. Nosotros queremos seguir sacando puntos para que unión se establezca en Primera División. El equipo jugando como lo hizo la rueda pasada puede conseguir cosas importantes. A eso aspiramos".