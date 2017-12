Bruno Pittón también sería pretendido por Vélez

En Unión aún no hay novedades respecto a las posibles incorporaciones que solicitó el entrenador, Leonardo Madelón. En esa carrera están el secretario deportivo, Martín Zuccarelli, y el presidente, Luis Spahn, quien en las últimas horas reconoció que habría novedades a partir de 2 de enero, cuando se ponga en marcha la pretemporada.

Vale resaltar en este sentido que la dirigencia mantuvo una línea en este 2017, de dejar filtrar poca información y de confirmar todo a través de las redes sociales. Es así como una de las grandes sorpresas fue la salida a préstamo con cargo y sin opción de Emanuel Britez a Independiente. No solo por cómo se dio sino porque en el cierre del torneo la gran mayoría expuso que el lateral derecho continuaría. Pero se abrió una puerta importante para su carrera y es por ello que no se le puso reparos al respecto.

El detalle también tiene que ver con que el propio Spahn reconoció que, por esta partida, no se buscará un reemplazante. En ese lugar está Damián Martínez y Brian Blasi, denotando que se estaría cubierto, pero la ascendencia que tenía Britez en el equipo será difícil de suplantar.

Después están los rumores en torno al futuro de Franco Soldano, quien tiene pasaporte comunitario, algo más que atractivo para el mercado europeo. Pero la realidad indica que fue Vélez el que picó en punta en pos de contratarlo. Trascendió que la primera oferta fue de 2.000.000 de dólares por el 50% del pase, algo que de ninguna manera conformó a los dirigentes rojiblancos. Aunque también se maneja que el Fortín se estiraría hasta los 3.000.000 de dólares. Sería prioridad para el entrenador, Gabriel Heinze por la partida de Maxi Romero a Holanda y es por ello que buscarían ir con todo.

Acá la cosa es bastante diferente, porque no está en la "vidriera" y desde ya Madelón no quiere saber nada con que se vaya. Habrá que ver si es que existe alguna tratativa al respecto o si es solo una mera versión. El mayor de los hermanos fue uno de los puntos altos de los equipos y por eso no sorprende que esté en el radar de otras instituciones.