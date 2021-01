Bruno Pittón: "Unión genera sentido de pertenencia"

En el inicio remarcó que "no me gusta mucho que trasciendan estas cosas en los medios, es habitual, lo hago yo, mi hermano y muchos chicos que pasamos por Unión. Me pidió Tito Mernes que nos saquemos una foto, no quiero que se me enaltezca porque también repito lo hicieron Britez, Martínez, jugadores del plantel profesional que tenían sentido de pertenencia con la institución".

Más adelante apuntó que "uno trata de ayudar a todos los chicos que vienen de abajo, colaborar desde el lugar que está como pueda, brindar y devolverle algunas cosas que el club nos dio a nosotros".

Respecto a ese ida y vuelta con Unión, Pittón soslayó que "a mí me tocó integrar planteles que clasificamos a copas y con jugadores que eran de afuera como Malcorra, Gamba, Soldano, Fragapane, por citar algunos, compartimos lindas cosas que con el cariño de la gente nos daba ese sentido de pertenencia, Unión lo genera y hay que alimentarlo siempre".

Bruno Pittón.jpg El defensor Bruno Pittón, surgido en Unión, es figura de San Lorenzo. Foto: Prensa San Lorenzo

En otro tramo de la charla apuntó que "se generó un ida y vuelta muy importante, nos propusimos metas y las alcanzamos, ese equipo sabía a qué jugaba con Leo como entrenador, esa rueda giraba, con actividades dentro del club que también ayudan para fomentar la pertenencia, ojalá que Unión pueda seguir en Primera y con gente siempre apoyando a las inferiores para que todo crezca día a día".

Respecto a lo que le toca vivir con San Lorenzo, el defensor expresó que "el jugador de San Lorenzo se identifica también con la historia y los logros, es imponente ver la cantidad de conquistas, la infraestructura, todos tratan de vender esa imagen de club grande, los clubes más chicos tienen que buscar otras alternativas y eso tiene que ver con el apoyo, hay que seguir por ese camino".

En la parte final reconoció que "me costó poco adaptarme a San Lorenzo, tuve compañeros y un cuerpo técnico con Juan Pizzi que me llevó que me ayudaron mucho y me trataron como uno más. La simpleza con la que se manejan futbolistas como Torrico, Coloccini o Rodríguez por citar algunos. Llegué y desde el primer día me hicieron sentir muy cómodo, algo que me favoreció mucho e hizo todo más fácil".