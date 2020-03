Calderón, el zaguero que se afianza en Unión y hace olvidar a Gómez Andrade

Cuando se conoció que Unión se quedaba sin el colombiano Yeimar Gómez Andrade a días de la reanudación de la Superliga muchos hinchas se preguntaban quién podría ser su reemplazante. Desde ya, se esperaba que sea un refuerzo de jerarquía, ya que el zaguero era la máxima figura del equipo y por eso llamó la atención de Seattle Sounders de Estados Unidos, que ejecutó la cláusula de rescisión.

Sin embargo, el entrenador Leonardo Madelón no dudó y le dio la confianza al pibe Franco Calderón, que apenas tenía un puñado de minutos en Primera. Fue así como en base a buenas actuaciones, se adueño del puesto, relegando al banco incluso al que había llegado para pelear el puesto, el cafetero Jorge Zules Caicedo.

Hoy está afianzado y con mucha confianza. En charla con el programa oficial del club, La Vida Color de Unión que se emite por FM "X" 103.5, el marcador central habló inicialmente de lo importante que fueron los tres puntos en Mendoza: "Con Godoy Cruz había que ganar y levantar, ya que no se nos venían dando los resultados. Por suerte hicimos las cosas bien y alcanzamos la victoria. Yo siempre trato de dar lo mejor en cada partido, capaz que por ahí las cosas salen mejor o peor, pero siempre trato de dar lo mejor aportando mi granito de arena".

Después, habló un poco de cómo fue su arribo al Tate: "Llegué a Unión hace cuatro años, vine a los 16 años y tengo ahora 21. Soy de Chaco y la vengo peleando de abajo como todos. Vengo de Hermoso Campo, un pueblo en el límite con Santa Fe con cerca de 27.000 habitantes”.

“Mi familia está muy contenta por la situación que estoy pasando. Ellos hicieron un esfuerzo grande para que yo esté donde estoy. Fue algo en conjunto. Casi siempre de local vienen a verme, contra River y Mineiro estuvieron acá y me hicieron el aguante desde la tribuna”, detalló.

Asimismo, reveló que tiene un hermano que también juega al fútbol y tras ver que no tenía oportunidades en Santa Fe, se marchó a otro país. “Tengo un mellizo (Pablo), pero me tocó separarme de él, ya que se fue lejos para el bien de él. Fue algo que sorprendió en la familia, pero fue todo por decisión de él, lo hizo porque creía que era lo mejor para él. Se fue a Jicaral de Costa Rica y me dijo que es una liga dura y competitiva. Siempre mira los partidos de Unión y cuando termina me escribe".

Eso sí, pese a que se ganó rápidamente el reconocimiento de la gente, no quiso saber nada con volverse el reemplazante de Yeimar Gómez Andrade y se apoyó en la experiencia de Jonathan Bottinelli: “Me siento bien al lado de él, siempre me habla y ayuda mucho. Yeimar es un gran jugador, pero no me puedo comparar con él. Somos distintos y yo aporto lo mío”.

En el final, le mandó un mensaje a la gente: “Al hincha le digo que tenga paciencia, que las cosas lindas van a venir ahora".