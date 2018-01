Cambios en el préstamo de Emanuel Britez a Independiente

Antes del cierre de 2017, Unión tiró una "bomba" a través de su cuenta oficial de Twitter: el préstamo de Emanuel Britez Independiente . Muchos se sorprendieron con esta noticia, que rápidamente se expandió por Santa Fe y Buenos Aires, hasta que llegó la respuesta del Rojo con el risueño: "Nos ganaron de mano". En principio, el acuerdo era con cargo (no trascendió la cifra) y sin opción, pero en las últimas horas surgieron algunos cambios.





¿Qué pasó? Es que la dirigencia del elenco de Avellaneda no se mostraba del todo a gusto con que no exista una opción, porque entendían que el club podía ser una especie de vidriera para que después el Tate pudiera sacarle un mejor provecho. En consecuencia, la historia se puso en duda. No obstante y, después de algunas charlas, finalmente se recompuso todo y se habría acordado un número para adquirir su pase, que tampoco se conoció de cuánto es.





También se rotó la duración de la cesión, que en primera instancia era por un año y que ahora se extendió a 18 meses. Desde ya, el jugador santafesino firmó un nuevo vínculo con Unión con el fin de salvaguardar los intereses de cara al futuro. Sin dudas, el defensor está ante un gran paso en su carrera y por eso el Tate también está muy expectante en base a lo que puede dar. Todos saben de su capacidad y de la cuota de gol que puede aportar. Será cuestión de que se adapte y pelee por un lugar.





En el puesto de lateral derecho está Fabricio Bustos, que es recontra titular, mucho más desde el arribo de Ariel Holan, entonces Britez tratará de meterle presión. También puede brindar la opción de jugar como marcador central, dándole un plus. En fin, todos detalles que juegan a futuro en una negociación que llegó a buen puerto.