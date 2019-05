Las declaraciones de Leonardo Madelón luego del partido ante Tigre, donde Unión quedó eliminado de la Copa de la Superliga, sacudió al mundo rojiblanco, ya que tiene consenso absoluto para seguir con su tarea que emprendió en junio de 2017.

El Francés tiene el respaldo total del hincha, el oficialismo le realizó una propuesta concreta para que continúe en su cargo si es que son elegidos para seguir al frente del club, mientras que para las listas de Rubén Decoud (Glorioso 89) y Rodrigo Villarreal (Triunfo Tatengue) también es el candidato número uno.

Es que el DT en su última conferencia de prensa, indicó: "Es difícil estar mejor que acá, pero el club tiene que resolver sus cosas, sus metas, ambiciones y posibilidades que pueda tener. Tengo representante, estoy siempre abierto, también tengo que hacer una pausa y el fútbol por ahí dice que estás y seguís, pero sale una chance fenomenal que hay que atender, es como pasa con los jugadores. No pudimos pagar con resultados pero con la entrega no le debemos nada a nadie".

En medio de esta incertidumbre aparecieron varios clubes con ambiciones de contratarlo. Entre ellos Atlético Tucumán, que pensó en Madelón cuando parecía que Ricardo Zielinski se iría a Huracán. Justamente en el Globo también fue firme candidato, aunque el mismo DT se bajó de la carrera. Hasta en Vélez se lo nombró como una alternativa en caso que Gabriel Heinze diera un paso al costado para mudarse a Newell's.

En el exterior, en tanto, se lo vinculó con Tijuana y San Luis Potosí de México, y hasta se lo mencionó como un firme candidato a asumir en Cerro Porteño de Paraguay, que jugará los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

"Son positivas las charlas que estamos manteniendo con Bragarnik, estamos expectantes de las reuniones que iban a tener Cristian con Leo y su cuerpo técnico. Bragarnik quedó muy conforme con la situación", manifestó el manager Martín Zuccarelli en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).

Pero no se quedó ahí, y destacó: "Bragarnik nos contó que la propuesta de Huracán había sido muy firme, que el presidente (Alejandro Nadur) lo había llamado en varias oportunidades, pero que Leo no estuvo en ningún momento desesperado por esa propuesta, ya que desde lo económico no dista mucho de lo que le ofrece Unión, sabiendo que acá tiene la tranquilidad y el apoyo necesario para seguir consiguiendo objetivos como lo hizo hasta ahora".

Mientras que en la parte final, sentenció: "Soy muy optimista pero no queremos dar pasos en cuanto a jugadores hasta que no esté decidido quién va a ocupar ese cargo. Con Bragarnik quedamos en volver a conversar en los próximos días, estamos a la espera de ese llamado".

Lo concreto es que la propuesta económica de Unión es muy importante para que el Francés tome la decisión de continuar como entrenador. De hecho era uno de los mejores pagos del fútbol argentino y con este incremento lo seguirá siendo.

Como lo manifestó en su última conferencia, es consciente que no estará mejor que en Unión en ningún lado, mientras que tiene la promesa que los dirigentes le mantendrían la base del equipo que viene de jugar las dos últimas temporadas (dos clasificaciones a la Sudamericana) y contratar refuerzos de jerarquía en lugares puntuales.

Sin embargo, este sería el acuerdo con el oficialismo. Pero como las listas opositoras también llevan a Madelón como gran candidato es que no habría problemas ante la decisión del DT de continuar, para que se firme un nuevo vínculo para que pueda mantenerse el proyecto deportivo, en una temporada donde estará el desafío de jugar sin promedios y con la Sudamericana 2020 en el horizonte.