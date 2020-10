Central acelera la venta de Britez para pagarle a Unión

Para Luis Zubeldía, entrenador de Lanús, es clave contar con Emanuel Britez, y por eso le exige a los dirigentes de Lanús por su contratación, la que se daría por medio de una compra, que oscilaría los 500.000 dólares, monto que sería luego derivado a Unión para cumplir con gran parte de la histórica deuda que se mantiene.

La Capital, en su edición de hoy, informa la siguiente: "Lanús mostró ahora un nuevo interés por sumar a Emanuel Britez. Claro que esta vez con números concretos sobre la mesa. Ayer hubo un constante diálogo entre Central, el granate y Unión. Entre los canallas y sur bonaerense hay un acuerdo verbal en curso. Desde Arroyito están satisfechos con desprenderse del 50 por ciento de los derechos por 500 mil dólares netos. Ese dinero irá directo a la tesorería tatengue por la deuda existente. ¿Qué falta para cerrar el trato? Los directivos de la capital santafesina no quieren quitar una cláusula vigente, que incluye adquirir el restante porcentaje en septiembre del año que viene. Lo que pretenden es pactar que se fije la misma modalidad en el nuevo vínculo con los del sur pero para el 2022, algo que por el momento no ven viable los potenciales compradores. No obstante, la intención de las partes es seguir puliendo detalles en el transcurso de esta jornada".

Zabala y Britez.png Emanuel Britez, junto a Diego Zabala, llegaron en el mercado del invierno pasado a Rosario Central, desde Unión.

Más adelante, se destaca: "La semana pasada Lanús argumentó que no tenía dinero para satisfacer la petición del entrenador Luis Zubeldía. Pero como el DT volvió a exigir y habló de la importante que significa contar con Britez, entre el domingo y ayer se reactivó la negociación. Desde Central afirmaron que con los granates se pusieron rápidamente de acuerdo para venderle la mitad de los derechos en 500 mil dólares netos".

"Venía todo bárbaro hasta que el presidente de Unión, Luis Spahn, exigió mantener una particular cláusula. El quid de la cuestión es el siguiente. En el contrato de Britez figura un punto donde marca que el canalla debe adquirir el restante 50 por ciento en septiembre de 2021", indica el artículo en otro apartado.

Y en la parte final, se indica: "Pero si es vendido, lo que traba la operación es que los tatengues no quieren quitarla en el posible nuevo contrato. A lo sumo acepta por decisión de Spahn estirarla y enmarcarla en septiembre de 2022, algo que Lanús marcó la cancha al negarse. Como el libro de pases en nuestro país cierra el próximo jueves, hay margen como seguir negociando durante varios días más. Aunque la intención de los máximos directivos auriazules y el sur bonaerense es darle un corte a este tema cuanto antes. Por eso hoy podría ser un día clave.