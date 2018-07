Claudio Aquino no sería tenido en cuenta en Unión

Unión le ganó este lunes feriado a Defensores del Oeste de Esperanza por 5-1 y se metió en los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Lo hizo con un jugador menos por la temprana expulsión de Jonathan Bottinelli, evidenciando las claras diferencias que existen entre un equipo y otro. Pese a todo, le sirvió al entrenador, Leonardo Madelón, para seguir sacando conclusiones.





De igual modo, el detalle más relevante que dejó la conferencia del DT fue el pedido insistente por sumar refuerzos. Si bien es cierto que ya hay cuatro, los tres pibes llegados de Racing no serían jugadores para potenciar al plantel principal sino más bien para acrecentar la competencia en la Reserva.





"Los dirigentes saben, ya les pedí", fue una de las frases más resonantes, sobre todo "arriba". Pero una de las sorpresas fue la noticia que trascendió en las últimas horas y que tiene como protagonista a Claudio Aquino. Por lo que se pudo acceder, el cuerpo técnico le habría comunicado que no sería tenido en cuenta.





Claudio Aquino.





Quizás no sea una sorpresa para la gran mayoría, ya que hace rato que no juega por culpa de las constantes lesiones, pero no es un detalle menor a raíz de que es un patrimonio importante de la institución. Vale recordar que el Tate le compró el 50% del pase en una suma cerca a los 250.000 dólares. De esta manera, volvería a errar en la inversión, tal como sucedió con Federico Anselmo, que deambula por otros equipos sin jugar, perdiendo totalmente su nivel y, lógicamente, su cotización. Dicho sea de paso, debería presentarse a entrenar a Santa Fe, cosa que todavía no pasó.





Solo restaría conocerse si esto finalmente termina siendo así y si Aquino deberá buscarse club, máxime si se tiene en cuenta que está con una puesta a punto desde lo físico. ¿Un nuevo golpe desde lo económico?