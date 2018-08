¿Cómo le fue a Unión la última vez que recibió a Aldosivi?

En el historial en Primera División, ambos equipos jugaron seis encuentros, con dos halagos del Tate, uno del Tiburón y empataron tres veces. Para encontrar el último antecedente en Santa Fe hay que remontarse al sábado 10 de septiembre de 2016, cuando igualaron 0-0 en un partido carente de emociones, en el que el elenco marplatense hizo su negocio.

También fue expulsado Emanuel Britez , por una fuerte infracción: "No tengo nada qué decir, creo que estuve bien expulsado, pero también no tengo dudas de que si no me patinaba me quedaba con la pelota sin ningún tipo de problemas. Me tiré a la pelota y con los pies para adelante. Lamentablemente cuando voy a trabar, mis botines van arriba del balón y eso hizo que me lleve a Joel Acosta. Fue sin intención, pero después él exageró un poco la infracción. Igualmente ya está y creo que estuvo bien la tarjeta del árbitro, por eso no tengo excusas de nada. Sin embargo, repito que no fue mi intención ir de esa manera", dijo el defensor, hoy en Independiente.