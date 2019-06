Con la reelección de Luis Spahn como presidente, en Unión ya comienzan a avanzar en temas que deben resolverse con celeridad, ya que el 30 de junio vencen algunos contratos. Esto atendiendo a que Leonardo Madelón pretende que sigan algunos jugadores y por eso el tiempo apremia.

Hay situaciones más complejas que otras y por eso se establecen prioridades. Ya se concretó la continuidad de Claudio Corvalán, como un paso importante, pero preocupan las situaciones de Damián Martínez y Jonathan Bottinelli, que son sondeados por otras instituciones. Lo del lateral parece estar supeditado a un intercambio con Emanuel Britez, pero la salida de Ariel Holan y la llegada de Sebastián Beccacece de Independiente podría cambiar el panorama.

Jonathan Bottinelli finaliza su contrato el 30 de junio

Mientras que el zaguero siempre mostró predisposición para continuar, pero nadie se comunicó con él y por eso está empezando a escuchar otras propuestas. Desde ya el DT no quiere saber nada con que se vaya y por eso los dirigentes ya estarían tomando cartas en el asunto. Será clave el contrato que se le pueda ofrecer.

Unión posee el 50% del pase de Diego Zabala y los derechos federativos

También copó la escena el firme interés de Rosario Central por llevarse a Diego Zabala. La primera oferta fue rechazada por ser insuficiente. Después tampoco convenció la forma de pago y ahora se habría metido en la puja el Rojo, con todo lo que representa un equipo grande. La cláusula por el 50% estaría al alcance y ante eso el Tate no podría hacer nada, siempre y cuando el jugador no se niegue. La idea es ir al exterior, pero por ahora no hay nada de eso.

Pero un tema fundamental a resolver es el arco: más que nada, porque hay una surperpoblación y será clave lo que diga el entrenador. Debe retornar el uruguayo Matías Castro tras su paso por Temperley, donde arrancó siendo titular y luego perdió el lugar con Pablo Campodónico. También ignacio Arce (no sería tenido en cuenta) y están Joaquín Papaleo, Marcos Peano y Nereo Fernández.

Nereo Fernández tiene 40 años y termina su contrato a fin de mes

Precisamente este último termina su vínculo a fin de mes y todo estaría sujeto a lo que determine Madelón. Siempre fue titular indiscutido, pero su merma en el nivel en el cierre del semestre le ocasionó ceder su lugar y quedar en el banco. Esto tampoco quiere decir que sea un factor de final de ciclo, pero por lo menos es un dato.

El oriundo de La Brava cumplió 40 años el 13 de abril de 1979 y tendría deseos de seguir, aunque su idea podría cambiar si es que el Francés no lo tiene en consideración. Eso será una definición que se dará en la vuelta al trabajo, pero da la sensación que el conductor rojiblanco ya sabe qué es lo mejor.

Entonces la pregunta que se desprende es saber si ¿continuará Nereo Fernández?