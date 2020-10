En cuanto a lo que representa ser el capitán de Unión, tras ser elegido por Juan Azconzábal, Corvalán afirmó: "Es lindo, una linda responsabilidad, dentro y fuera de la cancha. No es solo llevar la cinta, abarca muchas otras cosas, me eligió Leo en su momento, me gusta la idea. Es un logro importante para mí, es una gran responsabilidad, me gané un respeto que es lindo y venía buscando, lo buscaré afianzar en lo que me queda en el club".

Se le pidió a Corvalán tres momentos que haya vivido con la camiseta de Unión y dijo: "Lo de Mineiro, el Clásico que me tocó jugar y ganar, también me tocó el empate 0-0 de visitante. También hay un momento lindo dentro de un partido, que fue el empate 2-2 con Independiente, era un grande, perdíamos 2-0, empatar sobre la hora es un premio al esfuerzo".

En tanto que sobre la serie de la Sudamericana ante Mineiro, que será el estreno del nuevo Unión de Juan Azconzábal, Claudio Corvalán agregó: "Fue muy importante por la magnitud del rival, acá hicimos un partido brillante, por donde se lo mire, más allá si estaban todos los titulares o no. No deja de ser un grande de Brasil, quizás nos subestimaron un poco. Lo de la gente fue tremendo acá y allá, a veces miro los videos y por eso son las cosas que se me vienen a la mente. La cancha estaba expoltada. Todo lo que se vivió, los goles, el penal atajado por Seba (Moyano). Allá también. Por suerte, más allá que hicimos un mal partido, se pasó".

"Me da intriga, tenemos muchas ganas de participar. Será nuestra primera competencia. Unión le va a jugar a cualquiera, ya pasamos una prueba de fuego. Son momentos lindos que el club recién está viviéndolo, hay un entusiasmo de todos, tenemos un anhelo de pasar de fase. Las ganas, la ilusión, no será lo mismo sin público, pero seguramente la gente hará alguna locura para estar cerca de nosotros", agregó Claudio Corvalán sobre lo que viene para Unión en la Copa Sudamericana.

Mientras que luego, el capitán del Unión de Juan Azconzábal reconoció: "Soy autocrítico, pero para mí. Trato de enfocarme en mí, en el partido seguramente habré resuelto de una manera y quizá luego veo que podría hacerlo de otra manera. Pero soy bastante cerrado en ese sentido, me lo guardo para mí. A los errores trato de corregirlos al otro partido, no te podés maquinar. El jugador vive de errores, el que sabe sobrellevarlos es el que más a a crecer. El jugador que pueda superar sus errores va por el buen camino. Ahora estamos trabajando con César, un psicólogo que está en el grupo de Azconzábal. El fútbol es un juego muy mental, con subidas y bajadas y hay que tratar de sobrellevar una regularidad, ya que si te va mal caes en un pozo y luego te caés mucho".

Claudio Corvalán 1.jpg Claudio Corvalán fue el elegido por Juan Azconzábal para ser el nuevo capitán de Unión. Prensa Unión

"Hoy lo que más se trabaja es lo físico, el futbolista tiene condiciones por algo está donde está. La cabeza es un 70%. La información te la manda la cabeza a los pies. Entrenado uno siempre está, hay cosas que se trabajan. Lo más importante es saber resolver cada situación límite de la mejor manera. Hoy el fútbol es muy táctico, muy físico. Uno lo puede ver en Europa, se juega mucho sin la pelota, y hay que estar pensando en lo que hace tu compañero. Nosotros con Madelón teníamos un esquema aceitado, el jugador que llega sabe que se tiene que integrar. Igual a veces te encuentran la vuelta, en el fútbol está todo descubierto", destacó en otra parte de la charla el capitán de Unión, Claudio Corvalán.

En cuanto a cómo se vivió la cuarentena en Unión, con la salida de Madelón y la llegada de Juan Azconzábal, Mugre Corvalán afirmó: "Es muy rara, por todo lo que pasó, salió Leo (Madelón), vino un parate, un técnico nuevo, fue muy difícil, sobre todo por el parate, volver a entrenar, no sabés cómo vas a llegar al arranque del torneo, ninguno sabía cómo actuar en esa situación".

Sobre Juan Manuel Azconzábal, Claudio Corvalán reflexionó: "Llegó a Unión, es una persona muy trabajadora, se está adaptando a los chicos, de a poco le va a ir encontrando la vuelta al esquema, a lo que quiere, que es diferente a lo que quería Madelón, es otra manera de presionar, ninguna te garantiza el resultado. Si me das a elegir juego de lateral, pero si tengo que ir a la cueva voy, estoy para sumar, vamos a ver qué nos pide el Vasco. Quiere presionar más arriba, si atacás con mucha gente quedarás expuesto atrás, se va a sufrir más pero podés llegar con más situaciones de gol. Quiere que seamos intensos, y que presionemos arriba".

Y en el final Claudio Corvalán se refirió a lo que dejaron los amistosos, y afirmó: "En los amistosos de Unión fuimos agarrando ritmo, hay que corregir errores, habrá imprecisiones, llegadas a destiempo, jugadores más rápidos, más lentos, hay veces que no se ven ya que solo se televisan los partidos de campeonato. Son partidos que sirven para ir tomando la idea del técnico, ante rivales que son una buena medida".