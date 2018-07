"Cuando me fui a Racing siempre tuve la esperanza de volver a Unión"

A partir de allí se originó la duda respecto a su continuidad, por momentos parecía lejano que el chaqueño pudiera continuar en Santa Fe y así lo manifestaba su representante Cristian Bragarnik. Encima Racing lo quería vender y el precio que ponía (800.000 dólares) escapaba a las posibilidades de Unión.





De todos modos y cumpliendo con su contrato Acevedo continuó entrenando con el plantel rojiblanco, pero llegó un llamado de Diego Milito (manager de Racing) para que el mediocampista se sume a La Academia y por eso viajó a los Estados Unidos para realizar la pretemporada con el equipo de Avellaneda.









Si bien no era prioridad para Eduardo Coudet, ante la imposibilidad de reforzarse con Damián Musto pidió la vuelta de Acevedo para ser evaluado. Pero finalmente la llegada de Mauricio Martínez a Racing posibilitó que Acevedo cumpla su sueño de volver a Santa Fe en donde está muy cómodo.





Ya confirmado como jugador del Tate (Unión compró el 100% de su pase y firmó un contrato por dos años) Acevedo dialogó con el programa Unión en tu dial por Sol 91.5 y allí repasó los últimos días en los que tenía la incertidumbre de no saber cual sería su destino.





"Hasta lo último iba a esperar para volver a Unión y gracias a Dios se pudo dar. La vez que me fui siempre tuve la esperanza de volver y tuve un quilombito en la cabeza, de que iba a ser de mí, si me iba a quedar en Racing o volvía a Unión", aseguró el volante.









En cuanto a lo que vivió durante esa etapa de dudas expresó: "Me llamaron rápido y me tuve que ir a Racing pero también me hablaba gente de Unión. Leo (Madelón) me llamaba a cada rato y me generaba ganas de volver.Pero hay cosas que por ahí uno no puede decidir".





Y siguió: "Me sentía incomodo, ya que no sabía nada sobre mi futuro. Pero siempre tuve ganas de volver a Unión y mantenía una mínima esperanza, por eso nunca me despedí. Hasta lo último iba a esperar para volver y gracias a Dios se pudo dar".





Sobre lo que viene dijo "Estoy ansioso por jugar la Copa con Unión. Al grupo lo conozco, se mantuvo la base, por lo cual me siento muy cómodo con mis compañeros y el cuerpo técnico y por supuesto con la gente que me transmite todo. Todas mis cosas las tenías acá en Santa Fe y esperé hasta lo último, así que imagínate las ganas que tenía de quedarme".









































Nelson Acevedo tuvo un rendimiento muy bueno en la campaña que terminó clasificando a Unión a la Copa Sudamericana del 2019. Sin embargo, el volante ya había sido prestado dos veces por Racing y por eso el Tate no podía renovar un nuevo préstamo.