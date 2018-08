Más adelante, dio su opinión sobre el periodismo en general luego de su vuelta al Unión: "Desde que volví fui a muchos programas y nadie me dio felicitaciones, esperaba eso. Con poco se hizo mucho, la idea era salir de una posición difícil. Noto eso, es como que se busca la cosa floja, de diez buenas se busca una mala. Nosotros necesitamos mucho a la prensa ¿Cómo se entera la gente que Unión juega bien?, cuando se juega mal hay que bancársela, pero cuando se juega bien a uno le gusta que se hable bien".

Indudablemente los resultados favorables ayudaron en esta tercera etapa para que Madelón encuentre junto a su familian una gran comodidad en Unión: "Yo acá tengo una calidad de vida muy buena, eso me lo da los resultados. Con el cuerpo técnico tenemos que buscar seguir, pero de a poco para buscar algo grande. Me quedaron dos cosas pendientes del torneo pasado. Ganar en La Bombonera y en Tucumán. La segunda es hacer goles desde los tiros de esquina, fuimos uno de los equipos que más centros tiramos y los que menos goles convertimos por esa vía" afirmó.

Por otro lado empezó a pensar en lo que está a la vuelta de la esquina: "Me gusta el clásico en esa fecha. Cuando llegue vamos a trabajarlo y hay que llegar bien. Los dos equipos lo queremos jugar, que se juegue de entrada está bueno. Todavía no pienso en eso".

En la parte final fue abordado por la posible salida de Franco Soldano al fútbol europeo: "Yo le hablo a Franco y le digo que algún día se va a ir bien. No le voy a cortar nada, eso va de por vida y es una mochila que no te sacas bien. Se lo toma bien y está preparado, el grupo también lo está. Si me preguntan, pienso que no conviene que se vaya, no es el momento. Quizás si espera puede ir a un equipo más importante, no me gustaría que se vaya porque sí".