¿Cuánto pide ahora Unión por Franco Soldano?

Por ahora, Franco Soldano será titular el lunes en el partido que cerrará la 2ª fecha de la Superliga. Más que nada, porque hasta fin de mes puede llegar la tan hablada oferta que pretendería Unión para venderlo. Esto se debe a que el 30 de agosto cierran los principales mercados de Europa.





El delantero está en la agenda desde el primer día de pretemporada. Mucho más después de que la oferta de Vélez no prosperara. Tanto es así que el sunchalense tuvo la necesidad de contar sus sensaciones, pensando que hay una "exposición" por parte de la dirigencia, que aclaró muy poco el panorama para mantener el hermetismo que la caracteriza.





"Ya me vendieron muchas veces hasta ahora", dijo en tono jocoso y también irónico. Pero la realidad es que su transferencia al exterior está más latente que nunca. Trascendieron los supuestos intereses que habría de España y Italia; sin embargo el que avanzó con más firmeza fue Olympiacos de Grecia.





Según el sitio TyC Sports, Unión rechazó los 3.500.000 dólares por el 75% que le pertenece (el 25% es del jugador), pretendiendo 1.000.000 de dólares más para largarlo. En pocas palabras, se estaría cerca de los 5.000.000 de dólares. Un número importante en una economía de guerra en Argentina. El tema está en saber si los helénicos estarían dispuestos a pagar eso, ya que mejoraron la oferta inicial de 3.000.000 de dólares.





"Es un jugador al que no le haría mal seguir. No lo digo por egoísmo, sino con el fin de que siga sumando experiencia", dijo el entrenador Leonardo Madelón sobre este tema, que tiene en vilo a muchos en el pueblo rojiblanco. Por ahora el destino indica que sigue en Santa Fe, aunque no se puede decir qué pasará mañana...