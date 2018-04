Debe subir la eficacia en el 15 de Abril

Lo que habla a las claras del potencial que evidenció Unión ante su gente, pero en este sentido habría que realizar un análisis más abarcativo ya que la eficacia fue bajando. Recordemos que Unión ganó los tres primeros partidos que jugó en casa. Fue 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata, 2 a 0 ante Olimpo y también 2 a 0 frente a Godoy Cruz. Hasta allí tenía un 100% de eficacia.





Pero en los siete encuentros posteriores, la misma fue disminuyendo y ese 100% se transformó casi en la mitad , ya que disputó siete encuentros y apenas ganó dos. Fue 2 a 1 ante Racing y 3 a 0 con Temperley. En tanto que los empates fueron con Chacarita 0 a 0, Belgrano 1 a 1, Arsenal 0 a 0, Colón 1 a 1 y San Martín de San Juan 1 a 1. Alcanzando el 52% de efectividad.









En la recta final de la Superliga, el Tate tiene por delante tres encuentros como local, ante Tigre, Talleres e Independiente. Y sin dudas que a priori el choque ante el Matador el próximo domingo es el que asoma como el más accesible.





No obstante, teniendo en cuenta los últimos antecedentes no será para nada sencillo. Recordemos que en el 15 de Abril el elenco conducido por Leonardo Madelón no pudo ganarle a Arsenal que descendió, a Chacarita que es muy probable que pierda la categoría y San Martín de San Juan que se ubica de mitad de tabla hacia abajo.





Así las cosas y pensando en la clasificación a las Copas, el único resultado que le sirve al Tate es ganar para no depender de otros equipos. Para ello no deberá repetir errores y tener mayor profundidad en los últimos metros ante equipos que le plantean partidos más cerrados. En este caso el protagonista será Unión y los futbolistas deben hacerse cargo si pretenden entrar en la historia del club.

































Sin dudas que la muy buena campaña de Unión se sostiene por su rendimiento en condición de local ya que está invicto con cinco triunfos y cinco empates. Es decir, de los 35 puntos que tiene en la tabla, 20 de ellos los obtuvo en el 15 de Abril con una eficacia del 66%. Mientras que de visitante cosechó 15 unidades pero en 12 encuentros con una eficacia del 41%.