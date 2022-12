"Debemos poner luz sobre la deuda que tiene Unión con Spahn"

Y agregó: "Sobre todo, clarificando un tema que nosotros históricamente venimos planteando. Y que es poner un poco de luz sobre la deuda que el presidente dice que el club tiene con él. Que debería ser traducido en los pasivos financieros del balance".

"Le planteamos algunas cuestiones que se pueden hacer desde el punto de vista contable, administrativo y legal. Tuvieron un buen gesto que valoramos, ya que nosotros solicitamos en la primera reunión que fue más técnica, una serie de documentación que la pidieron en tribunales", aseguró Ghisolfo.

Para luego expresar: "Son pequeños pasos, no hay nada definitivo, pero por lo menos se abrió un canal de diálogo, para intentar destrabar esta situación. Hay muchas cuestiones que deben resolverse, para que el club no sufra las consecuencias. Sería bueno analizar esto con detenimiento y en enero o febrero llevar adelante la nueva asamblea".

Por último Ghisolfo manifestó: "Se abrió un espacio de diálogo, tenemos algunas posiciones que no coinciden con la comisión directiva, pero todos somos de Unión. Y ojalá que encontremos una manera de destrabar el tema, no es bueno para el club no tener un balance aprobado. Por lo cual nos gustaría revertir esta cuestión".